Ολυμπιακός: Πότε παίζουν οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο παιχνίδι τους στην League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη φετινή πορεία του στη League Phase του Champions League με ισοπαλία 0-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Στη δεύτερη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο «Emirates», με σέντρα στις 22:00.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League