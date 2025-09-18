Ολυμπιακός: Πότε παίζουν οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο παιχνίδι τους στην League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη φετινή πορεία του στη League Phase του Champions League με ισοπαλία 0-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.
Στη δεύτερη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο «Emirates», με σέντρα στις 22:00.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ – Ολυμπιακός 22:00
- Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 19:45
- Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 22:00
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Ρεάλ 22:00
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00