Ολυμπιακός: Πότε παίζουν οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο παιχνίδι τους στην League Phase του Champions League

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Πότε παίζουν οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο παιχνίδι τους στην League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη φετινή πορεία του στη League Phase του Champions League με ισοπαλία 0-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Στη δεύτερη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο «Emirates», με σέντρα στις 22:00.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League

  • Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
  • Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ – Ολυμπιακός 22:00
  • Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 19:45
  • Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 22:00
  • Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Ρεάλ 22:00
  • Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
  • Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
  • Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Champions League: Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, «τριάρα» της Μπάγερν επί της Τσέλσι και λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης»- Όλα τα αποτελέσματα

Ιδιαίτερα ορεξάτη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League η πρωταθλήτρια Ευρώπης Π...
21:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να π...
19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 (Τελικό): Live η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Champions League και υποδέχεται την Πάφο ...
19:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα: Επεισόδια πριν από την αναμέτρηση για το Champions League – 19 συλλήψεις

Ένταση επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, όταν οπαδοί της Αταλάντα και τη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος