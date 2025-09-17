ΚΚΕ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ‘ντύσει’ με ωραίο ‘περιτύλιγμα’ την πολιτική της κυβέρνησής του, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό, καθώς τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την πολιτική του ‘ματωμένου υπερπλεονάσματος’, που άγγιξε τα 8 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,6 το 7μηνο και την φοροασυλία των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που ‘πληρώνουν τελικά το μάρμαρο’» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό.

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά»

«Ταυτόχρονα, την ώρα που καταρρέει ξανά και ξανά ο μύθος της ‘προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων’ από τους ευρωατλαντικούς ‘συμμάχους’, μέσω και της παράδοσης του φυσικού πλούτου του ελληνικού λαού σε αμερικάνικους και άλλους ενεργειακούς κολοσσούς, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Ενώ για την γενοκτονία που συντελείται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες με την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, συνέχισε την απαράδεκτη τακτική εξίσωσης του θύτη με το θύμα και την υπεράσπιση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, που οδηγούν τελικά στην αθώωση του κράτους δολοφόνου» προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Το ζητούμενο σήμερα είναι η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και η δυσπιστία προς τη συστημική αντιπολίτευση, να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους ίδιους τους πυλώνες της κυρίαρχης πολιτικής, τις δεσμεύσεις για τα ‘ματωμένα πλεονάσματα’ και τις ‘οροφές δαπανών’ της ΕΕ, τις αντεργατικές ευρωπαϊκές οδηγίες, το καθεστώς της ‘πολεμικής οικονομίας’ και τους υπερ-εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Τα παραπάνω, άλλωστε αποτελούν τον κοινό παρονομαστή όλων των κομμάτων του συστήματος, γι’ αυτό και είναι πολύ εύκολες οι ‘μεταπηδήσεις’ στελεχών από το ένα στο άλλο, όπως δείχνει, τόσο η περίπτωση Λοβέρδου, όσο και πολλές άλλες στο πρόσφατο παρελθόν.

Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στην ‘κινούμενη άμμο’ του αστικού πολιτικού συστήματος, ο λαός έχει την επιλογή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του, με πρώτο σταθμό την πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Τουριστικός τομέας: Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ανατριχιαστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στον άνθρωπο που υπέστη τον «πιο οδυνηρό θάνατο που έχει υπάρξει ποτέ» και έκλ...
περισσότερα
22:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 10:00

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλ...
22:39 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η FDI Belharra – Τι είναι ο πύραυλος «ELSA»

Μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το πρωί της Τετάρτης (17/9), αργά το απόγευμα κατατέθηκε στη Βου...
22:33 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα

Σκληρή και συνολική απάντηση στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στον AΝΤ1 δίνει με ανακοίνωσή το...
21:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος