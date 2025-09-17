Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, ΑΝΤ1, Νίκος Χατζηνικολάου

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά» τόνισε σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας για τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως το ΚΚΕ περί ματωμένων πλεονασμάτων ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης. Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης- να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί. Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;».

Απαντώντας εξάλλου και στην πρόταση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «από «πατριωτικό φόρο» προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο».

