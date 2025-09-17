ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 22 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, αλλά και η τροποποίηση ή ακύρωση των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων μεταβίβασης έτους ενίσχυσης 2025, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι μεγαλοκτηνοτρόφοι των Τρικάλων – Η καταγγελία του 2018, οι «εικονικές πωλήσεις ζώων» και οι έλεγχοι

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023 – 2027».

Τέλος, ο Οργανισμός Πληρωμών υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, δεν θα ληφθούν υπόψη και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες για το έτος ενίσχυσης 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

