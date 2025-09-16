ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι μεγαλοκτηνοτρόφοι των Τρικάλων – Η καταγγελία του 2018, οι «εικονικές πωλήσεις ζώων» και οι έλεγχοι

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι μεγαλοκτηνοτρόφοι των Τρικάλων – Η καταγγελία του 2018, οι «εικονικές πωλήσεις ζώων» και οι έλεγχοι

Η Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ασχολήθηκε με τους μεγαλοκτηνοτρόφους των Τρικάλων τον Αύγουστο, όμως είχαν απασχολήσει τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξανά το 2018 και το 2020.

Όπως είπε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η έκθεση Βουρλιώτη στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μία έκθεση που ήταν έτοιμη από το 2018 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε υπήρχε μία καταγγελία για έλεγχο στα Τρίκαλα για έναν ευρύτατο κύκλο ανθρώπων που είχαν πρόβατα και βοοειδή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αποτυπώθηκαν σε ένα έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έμεινε προσχέδιο και κυκλοφορούσε μεταξύ του κ. Καπρέλη, του τότε διοικητή του Οργανισμού και του υπουργείου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, δεν έγινε ποτέ έγγραφο προς τις ανακριτικές Αρχές, αλλά κυκλοφορούσε μόνο εσωτερικά.

Αργότερα το 2020, μόλις ανέλαβε ο κ. Βάρρας, το έγγραφο αυτό απεστάλη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών  Τρικάλων. Ο έλεγχος αυτός έγινε και από το ΣΔΟΕ γιατί πολλοί από εκείνους που είχαν τα ζώα, δεν ζητούσαν καν επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, «στις εκμεταλλεύσεις δύο εταιρειών θα έπρεπε βάσει των τηρουμένων στοιχείων να ανευρίσκονται 1.220 βοοειδή και διαπιστώθηκαν 247, δηλ. απόκλιση 83%. Στα φυσικά πρόσωπα δεν βρέθηκε κανένα ζώο από τα 231, δηλ. υπάρχει απόκλιση 100%».

Ο εισαγγελέας έκανε έλεγχο σε 40 από τους 197 κτηνοτρόφους και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, παράπεμψε 4 που απηλλάγησαν στο δικαστήριο.

Τι έκαναν όμως αυτοί βάσει του πορίσματος; Υπάρχουν τα λεγόμενα «ψυγεία ζώων». Μόλις ερχόταν ο ελεγκτής έδιναν τα ζώα σε κάποιον που δεν θα ελεγχόταν, τα πουλούσαν εικονικά και τα έπαιρναν πίσω όταν τελείωνε ο έλεγχος.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

