Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει από εμένα»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε και για την προσωπική του ζωή και τον γιο του, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά του. Μάλιστα, το μοντέλο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως με την πρώην σύντροφό του και γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, μένουν σε διαφορετικές περιοχές, εξηγώντας το πώς το διαχειρίζεται αυτό, σε σχέση με τον 2 ετών Πάρη.

Σε ερώτηση που του έγινε, για το αν ήθελαν με την Ιωάννα Τούνη να κρατήσουν το παιδί, όταν έμαθαν ότι είναι έγκυος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Να σου πω την αλήθεια αυτή τη συζήτηση δεν θα ήθελα να την κάνω. Γιατί πραγματικά δεν θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει “ήθελε ή δεν ήθελε, γιατί κάτι έγινε, γιατί κάτι άκουσε”. Οπότε δεν θα ήθελα να το συζητήσω.

Δεν θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να τα απαντήσω, γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου. Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Με ξέρεις τόσα χρόνια, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με εξώδικα, με ό,τι έχουν πει σε εμένα. Ήταν ο μόνος λόγος που στη ζωή μου από εδώ και πέρα τα πήρα πιο σοβαρά, γιατί για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα».

Σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το γεγονός πως εκείνος μένει στην Αθήνα, ενώ η επιτυχημένη influencer στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με το παιδί τους, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως: «Από την αρχή της σχέσης μας η Ιωάννα πηγαινοερχόταν, οπότε και ο μικρός στις αρχές ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι εύκολο, κακά τα ψέματα, και ιδιαίτερα όταν μεγαλώσει το παιδί και θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα σχολείο και να είναι εκεί πέρα το καταλαβαίνω, αλλά είπα ένα-ένα τα προβλήματα. Από την άποψη του να ευχαριστηθώ το τώρα, να δω πώς είναι τα πράγματα και βλέπουμε την εξέλιξη αργότερα. Μέχρι να πάει ο γιος μου σχολείο, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα».