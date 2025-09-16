Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει από εμένα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: dimitris_alexandrou/ Instagram

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε και για την προσωπική του ζωή και τον γιο του, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά του. Μάλιστα, το μοντέλο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως με την πρώην σύντροφό του και γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, μένουν σε διαφορετικές περιοχές, εξηγώντας το πώς το διαχειρίζεται αυτό, σε σχέση με τον 2 ετών Πάρη.

Σε ερώτηση που του έγινε, για το αν ήθελαν με την Ιωάννα Τούνη να κρατήσουν το παιδί, όταν έμαθαν ότι είναι έγκυος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Να σου πω την αλήθεια αυτή τη συζήτηση δεν θα ήθελα να την κάνω. Γιατί πραγματικά δεν θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει “ήθελε ή δεν ήθελε, γιατί κάτι έγινε, γιατί κάτι άκουσε”. Οπότε δεν θα ήθελα να το συζητήσω.

Δεν θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να τα απαντήσω, γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου. Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Με ξέρεις τόσα χρόνια, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με εξώδικα, με ό,τι έχουν πει σε εμένα. Ήταν ο μόνος λόγος που στη ζωή μου από εδώ και πέρα τα πήρα πιο σοβαρά, γιατί για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα».

Σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το γεγονός πως εκείνος μένει στην Αθήνα, ενώ η επιτυχημένη influencer στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με το παιδί τους, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως: «Από την αρχή της σχέσης μας η Ιωάννα πηγαινοερχόταν, οπότε και ο μικρός στις αρχές ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι εύκολο, κακά τα ψέματα, και ιδιαίτερα όταν μεγαλώσει το παιδί και θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα σχολείο και να είναι εκεί πέρα το καταλαβαίνω, αλλά είπα ένα-ένα τα προβλήματα. Από την άποψη του να ευχαριστηθώ το τώρα, να δω πώς είναι τα πράγματα και βλέπουμε την εξέλιξη αργότερα. Μέχρι να πάει ο γιος μου σχολείο, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άλογα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μάρκος Σεφερλής: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό του μέλλον – «Συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι…»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Μάρκος Σεφε...
16:40 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αντέδρασε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρω ότι είναι κάτι ανθρωπάκια βαλτά, είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι»

Τον Μάρκο Σεφερλή είχε σήμερα (16/9) καλεσμένο στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου. Κατά ...
15:52 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Λευτέρης Πανταζής: Δημοσίευσε ανέκδοτες παιδικές φωτογραφίες του

Μια συγκινητική εξομολόγηση στα social media του, έκανε ο Λευτέρης Πανταζής, με αφορμή την μεγ...
15:17 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Δεν έχει συνέλθει ακόμα – Έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης»

Εδώ και κάποιους μήνες η Χρυσούλα Διαβάτη έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα αυτοάνοσο. Ο Νικήτας Τσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος