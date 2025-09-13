Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο και το… φροντιστήριο για τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Τον γιο της Πάρη, συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη στο σχολείο του την Παρασκευή (12/9). Η γνωστή influencer δεν άφησε παραπονεμένους τους ακόλουθούς της και ποστάρισε μια σειρά από βίντεο τόσο από την προετοιμασία τους όσο κι από την διαδρομή που ακολούθησαν.

Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι – «αστραπή» στην Αθήνα κι η επίσκεψη στο γυμναστήριο

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο η Ιωάννα Τούνη, ενώ ετοιμάζει τον μικρό Πάρη, του κάνει… μαθήματα social media, λέγοντάς του να καλημερίσει τους διαδικτυακούς φίλους της μητέρας του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο μικρούλης, έπειτα από ένα εντατικό… φροντιστήριο απευθύνεται στους followers με την προσφώνηση «συμπεθέρες» μου, που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι ο μικρός Πάρης παρακολουθεί και σχολείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί διαμένει μόνιμα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έπειτα από τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
19:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χριστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τους γιους της στη Βαρκελώνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της παρέα με τους δύο γιου...
17:57 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Κρόμπας: «Με γκούγκλαρε ο γιος μου και μου είπε “πόσο χοντρός ήσουν;”»

Ο Αντώνης Κρόμπας μίλησε για την πατρότητα, τη ζωή του εκτός σκηνής αλλά και για τη συνεργασία...
17:34 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: «Μετανιώνει» και θέλει να «αποκαταστήσει» την σχέση του με την βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό

Ο πρίγκιπας Χάρι «μετανιώνει» για ορισμένες από τις πράξεις του μετά το Megxit και το ταξίδι τ...
16:36 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νάνσυ Παραδεισανού για Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είχαμε μια καλή σχέση, η οποία μετά χάθηκε εξαιτίας τρίτων»

Η Νάνσυ Παραδεισανού στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, στην εκπομπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος