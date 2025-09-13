Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο και το… φροντιστήριο για τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γιο της Πάρη, συνόδευσε η Ιωάννα Τούνη στο σχολείο του την Παρασκευή (12/9). Η γνωστή influencer δεν άφησε παραπονεμένους τους ακόλουθούς της και ποστάρισε μια σειρά από βίντεο τόσο από την προετοιμασία τους όσο κι από την διαδρομή που ακολούθησαν.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο η Ιωάννα Τούνη, ενώ ετοιμάζει τον μικρό Πάρη, του κάνει… μαθήματα social media, λέγοντάς του να καλημερίσει τους διαδικτυακούς φίλους της μητέρας του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο μικρούλης, έπειτα από ένα εντατικό… φροντιστήριο απευθύνεται στους followers με την προσφώνηση «συμπεθέρες» μου, που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι ο μικρός Πάρης παρακολουθεί και σχολείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί διαμένει μόνιμα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έπειτα από τον χωρισμό του με την Ιωάννα Τούνη.