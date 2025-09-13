Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ένας 23χρονος έπειτα από πτώση του αυτοκινήτου του στην θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κεφαλονιά

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα αγόρι μόλις 23 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το αυτοκίνητό του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, έπεσε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.com, η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο σημείο προκαλεί σοκ. Ένας άνθρωπος που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα εντόπισε το βυθισμένο όχημα και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, οι οποίες κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

