Πάτρα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με τους 2 νεκρούς στην Ολυμπία Οδό – «Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά έσβησαν όλα»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από συγγενείς των θυμάτων, καθώς και από τον μοναδικό επιζώντα του τροχαίου, που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 70χρονη ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο επί 1 χιλιόμετρο, συγκρούστηκε με αγροτικό και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να απανθρακωθεί, ενώ λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή άφησε και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οδηγοί διερχόμενων οχημάτων πάλευαν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα ώστε να απεγκλωβίσουν την γυναίκα, ωστόσο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι φλόγες τύλιξαν το αυτοκίνητο και η 70χρονη βρήκε φρικτό θάνατο, 10 ημέρες πριν έρθει στη ζωή το πρώτο της εγγόνι. 30 μέτρα πιο κάτω, σε ένα μπλε αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο μόλις είχε συγκρουστεί μετωπικά με το όχημα της ηλικιωμένης βρίσκονταν σοβαρά τραυματισμένοι οι 2 επιβαίνοντες, παγιδευμένοι μέσα στις λαμαρίνες.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από το αγροτικό αυτοκίνητο τον οδηγό και τον συνοδηγό τραυματισμένους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ο συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 56χρονος όμως οδηγός, υπέκυψε στα τραύματά του.

«Παλεύουμε να σταθούμε στα πόδια μας»

Συγγενής 56χρονου θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει συμβεί, παλεύουμε να σταθούμε στα πόδια μας, είμαστε σε σοκ. Περιμένουμε να δούμε πώς έγινε το δυστύχημα από τις κάμερες του δρόμου».

Από την μεριά της, μια φίλη της ηλικιωμένης γυναίκας σημείωσε: «Πάντα καλοσυνάτη, πάντα άνθρωπος της προσφοράς για τα άτομα με αναπηρία στο Αίγιο. Είχε ένα εξοχικό στο Λαμπίρι, πήγαινε πολύ τακτικά. Έχασε τον προσανατολισμό της και βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο».

Η διαδρομή που ακολούθησε η 70χρονη

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, η 70χρονη μπήκε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων, με κατεύθυνση την Πάτρα. Πριν μπει στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, φαίνεται πως μπερδεύτηκε και επέλεξε την διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Οι Αρχές λένε, ότι εκεί, η γυναίκα αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή προς το Αίγιο, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα.

Κάποιοι διερχόμενοι οδηγοί, έντρομοι, της έκαναν σήμα, χωρίς η γυναίκα να αντιλαμβάνεται ότι οδηγεί ανάποδα. Ο 56χρονος οδηγός, δεν πρόλαβε να κάνει ελιγμό και συγκρούστηκε μετωπικά, με μεγάλη σφοδρότητα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ο 56χρονος την Παρασκευή θα παρευρισκόταν στον γάμο της κόρης της συντρόφου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του άτυχου οδηγού πήρε την απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η γαμήλια τελετή, ζητώντας από τους καλεσμένους να φορούν λευκά, στη μνήμη του θύματος.

Τι λέει ο συνεπιβάτης του δεύτερου οχήματος και μοναδικός επιζών του τροχαίου

Μιλώντας στο Mega, ο τραυματίας επιβάτης του αγροτικού, με το οποίο οι δύο άνδρες κατευθύνονταν προς τα Γιάννενα διηγήθηκε τα όσα θυμάται από την τραγωδία.

«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 – 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται επάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε», λέει από το νοσοκομείο ο τραυματισμένος άνδρας.

«Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας έχει υποβληθεί σε ένα χειρουργείο στο πόδι, ενώ αναμένεται να κάνει και δεύτερο.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48»

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα ήρθε μαρτυρία από συγγενή της γυναίκας που απανθρακώθηκε. «Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση, είχε πρόβλημα, δεν περπατούσε καλά, αλλά συνέχισε να οδηγεί. παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί», είπε συγγενής της 70χρονης, μιλώντας στο Mega.

«Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο, αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Οι οδηγοί από το αντίθετο ρεύμα που την απέφευγαν, της έκαναν νόημα αλλά δεν κατάλαβε», συμπλήρωσε ακόμη ο συγγενής της ηλικιωμένης.