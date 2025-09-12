Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

«Η ενέργεια στην εποχή μας είναι η καρδιά της ανάπτυξης. Συγχρόνως είναι ένα όπλο γεωπολιτικής ισχύος και είναι συστατικό στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι «ο κ. Μπέργκαμ χθες είπε πολλές φορές ότι η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια. Όμως τι σημαίνει πρακτικά για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα; Οι σεισμικές έρευνες που θα γίνουν, αν τα αποτελέσματά τους δείξουν ότι τα κοιτάσματα που υπάρχουν νοτίως της Κρήτης είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας οικονομικά θα αλλάξει επίπεδο. Σημαίνει ότι θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια – όχι αύριο – γιατί εμείς εύκολα ενθουσιαζόμαστε και εύκολα απογοητευόμαστε. Έχει ένα βάθος χρόνου να γίνουν οι σεισμικές έρευνες, να αξιολογηθούν, να γίνουν οι πρώτες έρευνες, όμως αν επαληθευτούν τότε σημαίνει πολύ ισχυρά έσοδα για το ελληνικό κράτος και άρα αλλάζει το επίπεδο της οικονομίας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα».

Απαντώντας στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου αν η συγκεκριμένη συμφωνία «ακυρώνει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο ο κ. Παπασταύρου είπε: «Για να ακυρωθεί κάτι, πρέπει να ισχύει. Το τουρκολυβικό (σ.σ. μνημόνιο) είναι άκυρο και ανυπόστατο. Όμως, de facto ενισχύει την ελληνική θέση, γιατί στην πραγματικότητα ένα μέρος του οικοπέδου νοτίως της Κρήτης είναι σε αυτό που παράνομα και ανυπόστατα διεκδικεί η τουρκική και η λιβυκή πλευρά».

«Άρα de facto ενισχύει την αποτρεπτική διπλωματική μας ισχύ», επισήμανε ο υπουργός.

Ως προς το αν η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί πίεση και στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τις συζητήσεις της στην περιοχή σχετικά με την ΑΟΖ με την Λιβύη και την Τουρκία, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε: «Νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ ισχυρή διπλωματική αφετηρία να καθίσουμε με την Λιβύη – και επιτέλους να αφήσει η Λιβύη όλες αυτές τις κραυγές και τις απειλές – και να προχωρήσουμε σε μια λύση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική».

«Ξεκινάμε από πολύ καλύτερη θέση γιατί έχουμε την αναγνώριση ενός κολοσσού», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Να θυμίσω ότι η κεφαλαιοποίηση σήμερα της Chevron είναι πάνω από 300 δισ., δηλαδή, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας μας».

Αναφορικά με τις ελληνικές προσδοκίες για τα κοιτάσματα που πιθανόν υπάρχουν ο Σταύρος Παπασταύρου είπε: «Σήμερα είναι ημέρα αυτοπεποίθησης, περηφάνειας. Η Ελλάδα μεγαλώνει, δυναμώνει».