Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Πρότεινε νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές – «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό» είπε για Τσίπρα

Ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές που θα διασφαλίζει την μυστικότητα, την ανωνυμία, την ασφάλεια, την εγκυρότητα και την ελευθερία της ψήφου προτείνει η Πλεύση Ελευθερίας στο πλαίσιο ενός συνολικού κυβερνητικού προγράμματος που καταρτίζεται και θα παρουσιαστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Τα παραπάνω ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. «Το πρόγραμμά μας θα είναι κοινωνιοκεντρικό και θα καλέσουμε την κοινωνία να το υιοθετήσει, να το επεξεργαστεί να το εμπλουτίσει» υπογράμμισε.

Για το νέο εκλογικό σύστημα ανέφερε: «Είμαστε στη χώρα που έχει σημαδευτεί από περιπτώσεις νοθείας από εκλογομαγειρέματα, στη χώρα όπου ο πολίτης έχει σοβαρή και βάσιμη αμφιβολία για το αν η ψήφος του μέτρησε τελικά και αν το αποτέλεσμα είναι έγκυρο. Εγκαθιδρύουμε ένα σύστημα διπλής κατοχύρωσης και καταχώρησης της ψήφου κάθε πολίτη, με κρυπτογραφημένη ψηφιακή καταχώρηση στο παραβάν, σε ειδικό μηχάνημα με οθόνη αφής και πλήρη διασφάλιση της μυστικότητας, της ανωνυμίας, της ασφάλειας, της εγκυρότητας και της ελευθερίας της ψήφου. Με ταυτόχρονη εκτύπωση του ψηφοδελτίου και των σταυρών που επέλεξε ο ψηφοφόρος. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα μπαίνει σε φάκελο κλειστό και στη συνέχεια θα τοποθετείται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο στην κάλπη. Τα δύο αποτελέσματα καταχώρησης στο ειδικό μηχάνημα και στην κάλπη θα πρέπει να συμπίπτουν απολύτως».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ακόμη ότι η κυβερνητική πρόταση για τη δικαιοσύνη περιλαμβάνει «το τέλος της αδικίας, της αρνησιδικίας, κακοδικίας και της ατιμωρησίας των πολιτικών και των κυβερνητικών προσώπων για εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος της κοινωνίας, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, της βουλευτικής ασυλίας, του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και λαϊκή συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης, μεικτά ορκωτά δικαστήρια με πλειοψηφία ενόρκων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της απονομής της δικαιοσύνης».

Η ίδια σχολίασε επίσης ότι η ελευθερία του Τύπου στραγγαλίζεται και προανήγγειλε την ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών για να υπηρετηθεί το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση. Παράλληλα τόνισε: «Η Πλεύση Ελευθερίας στο πρόγραμμα και στις προθέσεις της, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο έχει την ανάσυρση και πλήρη έρευνα μέχρι τέλους για όλες τις ποινικές δικογραφίες, όλες τις θαμμένες υποθέσεις που η σημερινή εξουσία προσπαθεί να καταχωνιάσει: υποκλοπές, παρακολουθήσεις, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποθέσεις που θα φωτιστούν μέχρι τέλους».

Αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική, οι προτάσεις τής Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνουν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, την κατάργηση των funds που, όπως είπε δεν έχουν καμία συνταγματική νομιμοποίηση, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, την κατάργηση και αναλογική μείωση του ΦΠΑ στις ακριτικές και πληγείσες περιοχές, την πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, βιοτέχνες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και την έμφαση στη νέα γενιά, την αποκέντρωση και την νησιωτικότητα.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, «ένα χρόνο πριν από την αποκάλυψη στο πανελλήνιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ποινικής δικογραφίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων που διαβιβάστηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2025», «είχε στα χέρια του και στη γνώση του πράγματα, γεγονότα, συνομιλίες και στοιχεία που είναι απολύτως απαγορευμένο να έχει πρόσβαση σε αυτά ένα κυβερνητικό στέλεχος» και «ήξερε ποιοι βουλευτές παρακολουθούνται, ποια στοιχεία έχουν προκύψει από τις παρακολουθήσεις αλλά και ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι δημοσιεύματα εμφανίζουν τον κ. Μυλωνάκη να καλεί βουλευτές στο Μαξίμου και να τους ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός είχε την πρόθεση να τους κάνει υπουργούς αλλά δεν θα γίνει αυτό γιατί παρακολουθούνται τα τηλέφωνά τους και έχουν προκύψει στοιχεία σε βάρος τους. «Αυτό σημαίνει κακουργηματική παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, της μυστικότητας των εισαγγελικών ερευνών, παρακολούθηση των λειτουργών που ερευνούν και διακύβευση της έρευνας και της ασφάλειάς τους» σημείωσε.

Απηύθυνε, άλλωστε, σε όλη την δημοκρατική αντιπολίτευση, την κοινοβουλευτική δύναμη της αντιπολίτευσης, κάλεσμα για συστράτευση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε: «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό». Παράλληλα δήλωσε ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται μια εκτόξευση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Πλεύση Ελευθερίας. Διαβεβαίωσε ότι η αποστολή της είναι να ενώσει την κοινωνία και συμπλήρωσε ότι «το κάλεσμα στην αντιπολίτευση δεν είναι ούτε πολιτική συνεργασία, ούτε κάποιου είδους συγχώνευση» αλλά «υπηρετεί αυτό που είναι αποστολή της αντιπολίτευσης: ο έλεγχος δηλαδή της κυβέρνησης και η προστασία της κοινωνίας». «Εμάς μας αφορά κάθε συστράτευση και κάθε κοινή δράση στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής εντολής που έχουμε αυτή τη στιγμή της» είπε, ενώ για το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών με κόμματα σημείωσε: «Η Πλεύση Ελευθερίας δεν ιδρύθηκε προκειμένου να αρχίσει να διαπραγματεύεται συγκολλήσεις και τέτοιου είδους ανταλλάγματα».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την πρόταση για την ανάπλαση της ΔΕΘ και τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας στηρίζει την κινηματική πρωτοβουλία των πολιτών για να αποδοθεί ο χώρος της ΔΕΘ στην κοινωνία και να υπάρχει διαμόρφωσή του σε πάρκο και χώρο δραστηριοτήτων τής κοινωνίας και υποστηρίζει την πρωτοβουλία για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Υπενθύμισε, άλλωστε, το αυτοδιοργανωμένο δημοψήφισμα για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ