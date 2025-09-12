Αλλάζουν τα ευρώ – Οι δύο θεματικές για τα νέα χαρτονομίσματα, το χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία τους και η Μαρία Κάλλας

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η διαδικασία για την αλλαγή των χαρτονομισμάτων του ευρώ, καθώς ο διαγωνισμός που προκήρυξε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έληξε.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, «το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν όλες οι υποβολές και θα επιλεγούν έως και 40 σχεδιαστές (20 ανά θέμα) για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Η ΕΚΤ θα επικοινωνήσει με όλους τους υποψηφίους μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής».

«Οι επιλεγμένοι σχεδιαστές θα λάβουν λεπτομερείς οδηγίες και θα έχουν προθεσμία έως τα τέλη Μαρτίου 2026 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένα ή και τα δύο θέματα. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού σχεδιασμού, η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει έως και δέκα προτάσεις σχεδιασμού (πέντε για κάθε θέμα) που θα υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου» προσθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα επόμενα βήματα

Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026 και όλοι οι συμμετέχοντες σχεδιαστές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ΕΚΤ θα διεξαγάγει δημόσια έρευνα για να ακούσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις προτάσεις σχεδιασμού που έφτασαν στον τελικό γύρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει υπόψη αυτές τις απόψεις πριν ανακοινώσει την τελική πρόταση σχεδιασμού για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026.

Μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση σχεδιασμού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή και η έκδοση των νέων τραπεζογραμματίων ευρώ. Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας των νέων τραπεζογραμματίων, οπότε θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσουν στο πορτοφόλι των Ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος τα 500 ευρώ

Εντωμεταξύ συνεχίζεται η σιωπηρή απόσυρση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, που γίνονται πάντως ακόμη δεκτά στις συναλλαγές.

Παραμένει το «ΕΥΡΩ» στα ελληνικά

Στα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να παραμείνει το όνομα «ευρώ», τόσο με λατινικούς (EURO) και ελληνικούς (EYPΩ) χαρακτήρες όπως υπήρχε και στην πρώτη σειρά, όσο και κυριλλικούς χαρακτήρες (EBPO), όπως στην σειρά «Ευρώπη» μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ.

Οι δύο θεματικές ενότητες για τα νέα χαρτονομίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επέλεξε μοτίβα για να απεικονίσει τα δύο πιθανά θέματα για τα μελλοντικά χαρτονομίσματα του ευρώ. Το θέμα «Ευρωπαϊκή κουλτούρα» εστιάζει στους κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε εξέχοντες Ευρωπαίους, όπως η Μαρία Κάλλας. Το θέμα «Ποτάμια και πουλιά» εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία του φυσικού κόσμου, συμπληρωμένο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η απόφαση βασίστηκε στις προτάσεις δύο διεπιστημονικών συμβουλευτικών ομάδων από ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και συνάδει με τις προτιμήσεις σχετικά με τα θέματα που εξέφρασαν περισσότεροι από 365.000 Ευρωπαίοι σε δημόσιες έρευνες που διεξήχθησαν το καλοκαίρι του 2023 και σε ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτά τα μοτίβα από την πραγματική ζωή, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας προς την Ευρώπη και τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Τα νέα χαρτονομίσματα θα συμβολίζουν την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και την ποικιλομορφία που μας κάνει ισχυρούς».

Θέμα «Ευρωπαϊκός πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι»

Η «ευρωπαϊκή κουλτούρα» τιμά τους κοινόχρηστους πολιτιστικούς χώρους που έχουν διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα κατά τη διάρκεια των αιώνων. Τα μοτίβα αυτού του θέματος απεικονίζουν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώρους, καθώς και εμβληματικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η ζωή τους εκτείνεται σε έξι αιώνες, κατά τη διάρκεια των οποίων έζησαν, ταξίδεψαν και εργάστηκαν σε ολόκληρη την ήπειρό μας, ενώ τα επιτεύγματά τους έχουν απήχηση σε όλο τον κόσμο.

Τα μοτίβα που επιλέχθηκαν είναι:

5 ευρώ: Η τέχνη του θεάματος – Μαρία Κάλλας, καλλιτέχνες του δρόμου παρουσιάζουν θέατρο, χορό και μουσική στους περαστικούς.

Η τέχνη του θεάματος – καλλιτέχνες του δρόμου παρουσιάζουν θέατρο, χορό και μουσική στους περαστικούς. 10 ευρώ: Μουσική – Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, παιδική χορωδία τραγουδά σε μουσικό φεστιβάλ.

Μουσική – παιδική χορωδία τραγουδά σε μουσικό φεστιβάλ. 20 ευρώ: Παιδεία – Μαρί Κιουρί, σκηνή διδασκαλίας σε σχολείο ή πανεπιστήμιο με μαθητές και βιβλία.

Παιδεία – Κιουρί, σκηνή διδασκαλίας σε σχολείο ή πανεπιστήμιο με μαθητές και βιβλία. 50 ευρώ: Βιβλιοθήκες – Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ενήλικες και παιδιά διαβάζουν σε φυσική ή ψηφιακή μορφή σε δημόσια βιβλιοθήκη.

Βιβλιοθήκες – ενήλικες και παιδιά διαβάζουν σε φυσική ή ψηφιακή μορφή σε δημόσια βιβλιοθήκη. 100 ευρώ: Μουσεία & Εκθέσεις – Λεονάρντο ντα Βίντσι, ενήλικες και παιδιά θαυμάζουν έργα τέχνης σε σύγχρονες ή υπαίθριες εκθέσεις.

Μουσεία & Εκθέσεις – ενήλικες και παιδιά θαυμάζουν έργα τέχνης σε σύγχρονες ή υπαίθριες εκθέσεις. 200 ευρώ: Δημόσιοι χώροι – Μπέρτα φον Ζουτνέρ (ειρηνίστρια), πολίτες συνομιλούν και αλληλεπιδρούν σε πλατείες με δέντρα και παιδικές δραστηριότητες.

Θέμα «Ποταμοί και πτηνά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία»

Το θέμα «Ποταμοί και πτηνά» αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την πολυμορφία των φυσικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης μέσα από την απεικόνιση διαφορετικών τμημάτων της ροής των ποταμών και διαφόρων ειδών πτηνών, τονίζοντας τη σημασία της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που απεικονίζονται στα τραπεζογραμμάτια μάς υπενθυμίζουν τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο επίσης στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μοτίβα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής: