Θάνος Πλεύρης: Οι εθελούσιες επιστροφές στο επίκεντρο συνάντησης με την επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με την επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδος

Στο ζήτημα των εθελούσιων επιστροφών, τις οποίες υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), επικεντρώθηκε η συζήτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με την επικεφαλής του Οργανισμού στην Ελλάδα, Σάνια Λούκοβατς.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία τους στο πλαίσιο της συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα ενισχυθεί ο αριθμός τους, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παράνομη μετανάστευση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τη νόμιμη μετανάστευση, ενόψει της εκπόνησης σχετικού σχεδίου νόμου το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

