Λούκα Κατσέλη: Αποστάσεις από τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα – «Θα συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ, εξωθεσμικοί παράγοντες θέλουν να κατέβει»

Αποστάσεις από τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει να κρατά η πρώην υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, όπως καταγράφεται σε πρόσφατες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές της παρεμβάσεις, την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε ότι «άλλο να κινείσαι πολιτικά -όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί κινούνται πολιτικά- και άλλο να εξαγγέλλεις ένα κόμμα, ιδιαίτερα όταν είσαι βουλευτής ενός υπάρχοντος κόμματος. Ο κ. Τσίπρας έχει όλη την ωριμότητα, τη γνώση και την εμπειρία για να ξέρει πως όταν θελήσει και όταν είναι έτοιμος να κάνει ένα διαφορετικό βήμα από αυτό που έχει κάνει να το κάνει».

Σε άλλο σημείο εξέφρασε τον προβληματισμό της «γιατί ξαφνικά χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο» γίνεται συζήτηση για τη δημιουργία «ενός καινούργιου πόλου» και πρόσθεσε: «Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος που είχε φύγει από την ενεργό πολιτική να έχει την ανάγκη να καταθέσει τις απόψεις του. Να θυμίσω ότι το ίδιο πράγμα είχε κάνει ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς».

«Το γεγονός ότι παίζεις επι μήνες μέσω δημοσκοπήσεων κάτι που δεν υπάρχει πρέπει κάποιον σκεπτόμενο πολίτη να τον προβληματίζει. Δεν έχουμε ένδειξη ότι έρχεται το οτιδήποτε. Όταν και αν ο κ. Τσίπρας θελήσει να το κάνει, θα το πει ο ίδιος» είπε στη συνέχεια και συμπλήρωσε: «Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Είναι φυσικό ένας πρώην πρωθυπουργός μετά από όσα έχει κάνει η κυβέρνηση, να αντλεί ψήφους και στήριξη από μια ευρύτερη μάζα.(…) Εάν παιχτεί στα ΜΜΕ πως η μόνη εναλλακτική είναι η κ.Κωνσταντοπούλου ή ο κ. Τσίπρας, αυτό δημιουργεί κλίμα επικέντρωσης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που εμένα με προβληματίζει».

Η πρώην υπουργός Οικονομίας επισήμανε ακόμη: «Προβληματίζομαι γιατί πιστεύω πως η συζήτηση αυτή ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαι ψυχίατρος του κ. Τσίπρα, αλλά έχει την ανάγκη να μιλήσει».

Στο ερώτημα για το εάν θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στη δημιουργία νέου κόμματος, η Λούκα Κατσέλη είπε: «Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Εμένα η δική μου αποστολή είναι να είμαι καταλύτης – όσο μπορώ – και να συμβάλω στην αναδιάταξη όλου του χώρου, διότι πιστεύω ότι όλος ο προοδευτικός χώρος πρέπει να κατέβει στις εκλογές με ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο, το οποίο να έχει προοπτική να κυβερνήσει. Πιστεύω ότι αυτό επιβάλλει σήμερα τη σύμπραξη και τη συνεργασία πολλαπλών δυνάμεων» και υπογράμμισε: «Δεν είναι θέμα ενός νέου κόμματος.Εάν ο κ. Τσίπρας προβεί νέο κόμμα θα γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον θα συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ, δεύτερον θα πέσουν από πίσω όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να χτυπήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία και το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά ο κ. Τσίπρας και γι’ αυτό είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει».

Σε συνέντευξή της το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Σπύρου Παπαδάκη, η Λούκα Κατσέλη αναφέρθηκε στη διημερίδα που προγραμματίζεται στις 10 και 11 Οκτωβρίου από 3 Ινστιτούτα σκιαγραφώντας τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Όχι δεν προβλέπεται», απάντησε ερωτώμενη για το αν θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Θα παραστούν όλα τα κόμματα του ευρύτερου χώρου να στείλουν εκπροσώπους να παρακολουθήσουν. Είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία τριών Ινστιτούτων, που είναι: το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής – είναι το Ινστιτούτο που ξεκινήσαμε το 1992 ο Γεράσιμος Αρσένης και εγώ – το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών, το ένα που είναι και αυτό τελείως ανεξάρτητο και η πρωτοβουλία μιας δεξαμενής σκέψης που λέγεται Πρωτοβουλία για ένα Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης εκτός κομματικών μηχανισμών, που πήραμε την πρωτοβουλία – αν θέλετε – να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτός ο περίφημος παραγωγικός μετασχηματισμός για τον οποίο όλοι μιλάνε, αλλά κανένας δεν εξειδικεύει τις πολιτικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν».

Σε ερώτηση για το γιατί δεν συμμετέχει και το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, η κα Κατσέλη απάντησε: «Ναι, δεν συμμετέχει ως διοργανωτής. Θα υπάρχουν παρόντες από το Ινστιτούτο γιατί ακριβώς δεν ήθελε ούτε το Ινστιτούτο, ούτε εμείς να εκληφθεί αυτή η πρωτοβουλία ως πρωτοβουλία πολιτικής σκοπιμότητας».

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα των εννιά σημείων που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας και το ποιος θα κληθεί να το υλοποιήσει, η Λούκα Κατσέλη ανέφερε: «Πριν να κληθείς να το υλοποιήσεις πρέπει να κάνεις μια άσκηση, η οποία δυστυχώς δεν γίνεται και ελπίζω ότι σε αυτή τη διημερίδα θα την κάνουμε. Πώς γίνεται εφαρμόσιμο το όποιο σχέδιο (…) Είναι δύο τρία πράγματα. Πώς οργανώνεται μια κοινωνία για να εφαρμόσει ένα σχέδιο, διότι στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο έλλειμμα εφαρμογής. Αρκούμαστε σε διακηρύξεις προθέσεων. Τσακωνόμαστε για τις προθέσεις μας και τελικά πολύ λίγο ασχολούμεθα με την εφαρμογή ενός προγράμματος, εξ’ ού και τα αποτελέσματα που έχουμε είναι πενιχρά, ένα και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεύτερο, πώς το εξειδικεύεις σε μέτρα τα οποία να αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες οργανωτικές, διοικητικές, ηγετικές κ.λπ. Και τρίτο, πώς πολιτικά εκφράζεται ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτά θα πρέπει ουσιαστικά και τα τρία να αντιμετωπιστούν και δεν αντιμετωπίζονται».

Στη συνέχεια η κα Κατσέλη αναφερόμενη στον όρο «πυξίδα» που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας είπε: «Την έχω χρησιμοποιήσει στο βιβλίο μου εδώ και τρία χρόνια, τέσσερα, όλοι οι Έλληνες, αν τους ακούσετε στα καφενεία μιλάνε για πυξίδα και είναι μια πολύ ωραία έκφραση, την οποία εγώ χαίρομαι που την χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας διότι πραγματικά λείπει μια εθνική πυξίδα για το που πάμε, τι Ελλάδα θέλουμε να φτιάξουμε».

Η ίδια σε άλλο σημείο σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «είναι εξωθεσμικοί παράγοντες που θέλουν να κατέβει» και πρόσθεσε: «Είναι θέμα του κ. Τσίπρα να κάνει (σ.σ. κόμμα), όπως νομίζει, όταν νομίζει και αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να το κάνει. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια και δεν έχει κανένας να πει οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά εμένα η θέση μου από το 2012 είναι σταθερή. Χρειάζεται μια αναδιάταξη και ανασυγκρότηση όλου του χώρου, του προοδευτικού πόλου, με μια συνεργασία δυνάμεων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, επιχειρηματικών για να υπάρξει επιτέλους μια εθνική πυξίδα και ένα σχέδιο μεσοπρόθεσμο, το οποίο να είναι εφαρμόσιμο. Με πολιτικές και μέτρα που να μπορούν να είναι εφαρμόσιμα και να μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον κόσμο ότι πραγματικά μπορεί να εμπλακεί στα κοινά».