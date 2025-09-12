Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε τον σταθμό «Σύνταγμα» ενόψει της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό κάθε Σάββατο

Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.

