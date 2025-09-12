Κυψέλη: Συνελήφθη 18χρονος που έκρυβε ναρκωτικά σε διαμέρισμα airbnb – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού, που κατηγορείται ότι έκρυβε ναρκωτικά σε διαμέρισμα airbnb στην Κυψέλη, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,

53 γραμμ. κοκαΐνης,

15 ναρκωτικά δισκία,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.

Ο 18χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.