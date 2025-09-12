Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις
Φωτογραφία: Reuters

Την απόφασή του να αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (…). Θα το διευθετήσουμε αυτό, όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συστηματική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών σε απομακρυσμένες περιοχές από τις ΚΟΜΥ τον Οκτώβριο

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Την προσεχή εβδομάδα οι συναντήσεις της Κεραμέως με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις: Η αξία επένδυση στις B2B πλατφόρμες – Tι είναι και πώς λειτουργεί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 23 δευτερόλεπτα;

Smart TV: 8 απλοί τρόποι για να φορτώνει πιο γρήγορα η «έξυπνη» τηλεόρασή σας
περισσότερα
18:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντί...
17:28 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τάιλερ Ρόμπινσον μετά την σύλληψή του – «Τον πιάσαμε»

Με την επιβεβαίωση των αστυνομικών αρχών, ότι ο συλληφθείς για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ...
16:41 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Ρεκόρ μακροζωίας με σχεδόν 100.000 αιωνόβιους – Το 88% είναι γυναίκες

Η Ιαπωνία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους, οι περισσότεροι από τους ο...
16:05 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δράστης της δολοφονίας – Ομολόγησε το έγκλημα στον πατέρα του

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον. Είν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος