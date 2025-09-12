Νέα απάτη με υπαλλήλους «μαϊμού» του ΔΕΔΔΗΕ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του. Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Τι πρέπει να προσέχετε

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

  • Δεν ζητεί ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.
  • Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθεί ο πολίτης παρόμοια κλήση, τότε:

  • δεν θα πρέπει να κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία.
  • δεν θα πρέπει να προγραμματίσει καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του  ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

