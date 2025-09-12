Πρίγκιπας Χάρι: «Μετανιώνει» και θέλει να «αποκαταστήσει» την σχέση του με την βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό

Ο πρίγκιπας Χάρι «μετανιώνει» για ορισμένες από τις πράξεις του μετά το Megxit και το ταξίδι του στη Βρετανία είχε ως στόχο να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του και τον βρετανικό λαό, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του.

Όπως μεταδίδει η MailOnline, o Δούκας του Σάσεξ, βρίσκεται σήμερα στην Ουκρανία έπειτα από τέσσερις ημέρες επιτυχημένων υποχρεώσεων στο Λονδίνο και το Νότιγχαμ, καθώς και μια συνάντηση συμφιλίωσης με τον Βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά σε 19 μήνες.

Μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον δήλωσε στην DailyMail ότι η περασμένη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι η αρχή για τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα δύο τους παιδιά να γίνουν και πάλι μέρος μιας «λειτουργικής ευρύτερης οικογένειας».

Πρόθυμος ο βασιλιάς Κάρολος – Θέλει να δει τα εγγόνια του

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι πρόθυμος να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον γιο του και θέλει να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λιλιμπέτ, τα οποία δεν έχει δει εδώ και τρία χρόνια.

«Έχει γίνει σαφές ότι ο Χάρι τώρα μετανιώνει για ορισμένες από τις πράξεις του. Θέλει να αποκαταστήσει την σχέση του με την οικογένειά του και με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η πηγή. «Είναι δύσκολο να τον δούμε να επιστρέφει για να ζήσει στη Βρετανία, αλλά αυτό μπορεί να είναι η αρχή για κάτι που τουλάχιστον θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν ξανά ως μια ευρύτερη οικογένεια».

Αυτό συνέβη μετά την δήλωση του εκπροσώπου του πρίγκιπα Χάρι ότι «αγαπούσε» το γεγονός ότι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και «επανεξετάζει» τους καλούς σκοπούς και τους φίλους του.

Τον Μάιο, μετά την ήττα του στο Ανώτατο Δικαστήριο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ίδιος ο Χάρι δήλωσε στο BBC ότι «θα ήθελε πολύ να συμφιλιωθεί» με την βασιλική οικογένεια, προσθέτοντας: «Δεν έχει νόημα να συνεχίσω να αγωνίζομαι, η ζωή είναι πολύτιμη».