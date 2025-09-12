Αντώνης Κρόμπας: «Με γκούγκλαρε ο γιος μου και μου είπε “πόσο χοντρός ήσουν;”»

Ο Αντώνης Κρόμπας μίλησε για την πατρότητα, τη ζωή του εκτός σκηνής αλλά και για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Ελευθερίου στο θεατρικό έργο «Σύμφωνο Επιβίωσης». Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», όπου αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο δεκάχρονος γιος του, ενώ παράλληλα μοιράστηκε στιγμές από την πορεία του στο θέατρο.

Ο ηθοποιός τόνισε πως η πατρότητα άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές του. «Ο γιος μου είναι δέκα ετών. Με έχει αλλάξει. Ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, ο μικρός τον έχει ήδη «γκουγκλάρει» και του είχε πει: «Πόσο χοντρός ήσουν;».

Στη συνέχεια μίλησε για το «Σύμφωνο Επιβίωσης», μια παράσταση που, όπως είπε, συνεχίζει για έβδομη χρονιά. Ο ίδιος υπογράμμισε πως το κοινό γελάει πολύ με το θέμα που παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή, καθώς αφορά τη σχέση δύο φίλων. «Με το κοινό στην παράσταση έχουμε διάδραση, παίρνουμε μια ατάκα από το κοινό και τη συνεχίζουμε. Σε ένα κομμάτι της παράστασης πηγαίνω στον κόσμο και τους πειράζω», ανέφερε.

Ο Αντώνης Κρόμπας περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό που βίωσε μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου στην Κύθνο, όταν κλείστηκαν σε ένα καμαρίνι την ώρα που έπρεπε να αλλάξουν γρήγορα ρούχα για την παράσταση.

Όπως σημείωσε, η φιλία τους δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά, ενώ επισήμανε πως «η καλή συνεργασία είναι βασική για το χώρο μας».