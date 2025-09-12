Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό – Εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Πνευμονίδης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/09, 18:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του τον Ντάνιελ Ποντένσε, ενώ άφησε εκτός τους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Πνευμονίδη.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε επίσης για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα, ενώ την ευκαιρία να μπει στην αποστολή πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.