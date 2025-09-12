Ελλάδα – Τουρκία: Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Όσμαν – Πριν από το τζάμπολ η απόφαση για την συμμετοχή του

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για την συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία και την Πέμπτη (11/9) δεν κατάφερε να ακολουθήσει την προπόνηση της ομάδας.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Όσμαν συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η παρουσία του στον ημιτελικό πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η απόφαση για το αν θα ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα ληφθεί λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ελλάδα (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start).

Ο ίδιος ο Αταμάν είχε επισημάνει ότι ο τραυματισμός του παίκτη τον εμποδίζει να είναι στο 100%. «Ο παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση», είχε δηλώσει ο προπονητής της Τουρκίας.

Στη φετινή διοργάνωση, ο Όσμαν μετράει 14,9 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 51,2% στο τρίποντο, αποτελώντας βασικό κομμάτι της ομάδας. Η πιθανή συμμετοχή του ή μη στον ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της Τουρκίας.