Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δράστης της δολοφονίας – Ομολόγησε το έγκλημα στον πατέρα του

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον. Είναι ένας 22χρονος κάτοικος της Γιούτα.

Ο Ρόμπινσον κατονομάστηκε την Παρασκευή ως ο φερόμενος ως δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή που ήταν βασικός σύμμαχος του προέδρου Τραμπ, στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη σε εμφάνισή του στο Fox News, λέγοντας ότι “κάποιος πολύ κοντινός του” κατέδωσε τον ύποπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να γίνει γρήγορα η δίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δολοφόνος θα τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή.

Πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ο δολοφόνος ομολόγησε στον πατέρα του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές και φρόντισε να είναι «ασφαλής» ο γιός του μέχρι να τον παραλάβουν οι αρχές και να τον θέσουν υπό κράτηση.

Ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), Kash Patel, πρόκειται να παραχωρήσει σύντομα συνέντευξη Τύπου. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 11 το βράδυ τοπική ώρα στη Γιούτα, το βράδυ της Πέμπτης. Προς το παρόν ελάχιστα είναι γνωστά για τον Ρόμπινσον και οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα το κίνητρο των πυροβολισμών.

Οι αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ότι ο Ρόμπινσον θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία. Οι ερευνητές αποκάλυψαν προηγουμένως ότι τα πυρομαχικά που βρέθηκαν σε ένα όπλο που ανακαλύφθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος είχαν χαραχθεί συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και υπέρ της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Η σύλληψη του Ρόμπινσον έρχεται έπειτα από ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που διήρκεσε πάνω από μιάμιση ημέρα, με τις αρχές να προσφέρουν προηγουμένως αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Είχε δοθεί στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε μια φιγούρα στην κορυφή μιας στέγης να πηδάει από ένα κτίριο και να τρέχει σε μια κοντινή γειτονιά, αφού ο Κερκ πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Πριν οι αρχές φτάσουν στον Ρόμπινσον είχαν συλληφθεί πολλοί ύποπτοι από την Τετάρτη το βράδυ, ώρα ΗΠΑ. Αρχικά, είχε ειπωθεί ότι ένα “πρόσωπο ενδιαφέροντος” είχε τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με τον πυροβολισμό του Κερκ. Ωστόσο, αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

‘Το υπό κράτηση πρόσωπο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές’, ανέφερε ο Πατέλ σε ανακοίνωσή του. ‘Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες προς το συμφέρον της διαφάνειας’, είπε ο Πατέλ την Τετάρτη.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής δολοφονήθηκε με μία σφαίρα ενώ μιλούσε σε πλήθος στο δημόσιο πανεπιστήμιο στο Όρεμ το απόγευμα της Τετάρτης, στην Γιούτα. Ο πατέρας δύο παιδιών, γνωστός για τις έντονες απόψεις του υπέρ του κινήματος MAGA και για τις πυρετώδεις συζητήσεις του με φοιτητές σε όλη τη χώρα, κατέρρευσε αμέσως. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο.