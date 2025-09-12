Κρήτη: Πατέρας, γιος και ανιψιός εμφανίστηκαν στις Αρχές για την εγκληματική ομάδα με ζωοκλοπές

Ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκαν οι τρεις -πατέρας, γιος και ανιψιός- που καταζητούνταν για την εγκληματική ομάδα που διέπραττε ζωοκλοπές στην Κρήτη. Είχε προηγηθεί πριν από μερικά 24ωρα η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης και η σύλληψη τριών ατόμων με εντάλματα, μίας 43χρονης από ορεινό χωριό του Ηράκλειου και δυο Ρεθεμνιωτών.

Οι τρεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, είναι ο σύζυγος, ο γιος και ο ανιψιός της 43χρονης που έχει ήδη συλληφθεί, σύμφωνα με το cretalive.

Τα έξι αυτά πρόσωπα, συν ένα ακόμα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί, φέρονται σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ρεθύμνου ως βασικοί κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα.

Εκτός από την βασική ομάδα των «7», στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πολλοί ακόμα κατηγορούμενοι (συνολικά οι ταυτοποιημένοι ανέρχονται σε 16) στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν υποστηρικτικό ρόλο και διευκόλυναν τις δράσεις των πρώτων. Επ’ αυτού μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη μέσα στο καλοκαίρι στα «Ακόλλητα», πάνω από τα Βορίζια, όπου στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, υπήρξαν προπηλακισμοί και εντάσεις.

Η υπόθεση αφορά κατά κύριο λόγο σε τρεις ζωοκλοπές που διαπράχθηκαν την περίοδο 2023-2025, κατά τις οποίες εκλάπησαν περισσότερα από 350 ζώα. Οι δύο εξ αυτών έγιναν μέσα στο 2023, η τρίτη μέσα στο 2025. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στον έτερο Ρεθυμνιώτη αποδίδεται ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση (σε αυτήν με την κλοπή των 200 ζώων) ήταν εκείνος που φρόντισε να δώσει στα βασικά στελέχη της οργάνωσης τις απαραίτητες πληροφορίες για να δράσουν.