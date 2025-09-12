Κρήτη: Πατέρας, γιος και ανιψιός εμφανίστηκαν στις Αρχές για την εγκληματική ομάδα με ζωοκλοπές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πρόβατα

Ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκαν οι τρεις -πατέρας, γιος και ανιψιός- που καταζητούνταν για την εγκληματική ομάδα που διέπραττε ζωοκλοπές στην Κρήτη. Είχε προηγηθεί πριν από μερικά 24ωρα η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης και η σύλληψη τριών ατόμων με εντάλματα, μίας 43χρονης από ορεινό χωριό του Ηράκλειου και δυο Ρεθεμνιωτών.

Οι τρεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, είναι ο σύζυγος, ο γιος και ο ανιψιός της 43χρονης που έχει ήδη συλληφθεί, σύμφωνα με το cretalive.

Τα έξι αυτά πρόσωπα, συν ένα ακόμα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί,  φέρονται σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ρεθύμνου ως βασικοί κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα.

Εκτός από την βασική ομάδα των «7», στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πολλοί ακόμα κατηγορούμενοι (συνολικά οι ταυτοποιημένοι ανέρχονται σε 16) στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν υποστηρικτικό ρόλο και διευκόλυναν τις δράσεις των πρώτων. Επ’ αυτού μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη μέσα στο καλοκαίρι στα «Ακόλλητα», πάνω από τα Βορίζια, όπου στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, υπήρξαν προπηλακισμοί και εντάσεις.

Η υπόθεση αφορά κατά κύριο λόγο σε τρεις ζωοκλοπές που διαπράχθηκαν την περίοδο 2023-2025, κατά τις οποίες εκλάπησαν περισσότερα από 350 ζώα. Οι δύο εξ αυτών έγιναν μέσα στο 2023, η τρίτη μέσα στο 2025. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στον έτερο Ρεθυμνιώτη αποδίδεται ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση (σε αυτήν με την κλοπή των 200 ζώων) ήταν εκείνος που φρόντισε να δώσει στα βασικά στελέχη της οργάνωσης τις απαραίτητες πληροφορίες για να δράσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα διατροφής; Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Ασφαλιστικές εισφορές: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις μειώσεις

Νέο ειδικό επίδομα στέγασης της ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Ο ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων LIGO επιβεβαιώνει θεωρίες του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ – «Η πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι σήμερα...

Windows: Οι developers μπορούν πλέον να δημοσιεύουν εφαρμογές στο Microsoft Store χωρίς χρέωση
περισσότερα
16:46 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα απάτη με υπαλλήλους «μαϊμού» του ΔΕΔΔΗΕ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσι...
16:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουρ...
16:19 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων σε αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα 

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές όπου λειτουργούν οίκοι ανοχής, με σκοπό τον εντοπ...
16:08 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας – Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια

Συναγερμός σήμανε στο φαράγγι της Αράδαινας στα Σφακιά, όταν ένας Γερμανός περιπατητής κάλεσε ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος