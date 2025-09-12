Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας – Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια

Συναγερμός σήμανε στο φαράγγι της Αράδαινας στα Σφακιά, όταν ένας Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες διάσωσης της Πυροσβεστικής μαζί με στελέχη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να του προσφέρουν βοήθεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο περιπατητής έχει τραυματιστεί ή αν έχει απλώς εξαντληθεί.

Το φαράγγι της Αράδαινας, παρότι εντυπωσιακό και απαιτητικό, δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού κάθε χρόνο το διασχίζει μεγάλος αριθμός επισκεπτών χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό δείχνει πως ακόμη και σε διαδρομές που δεν φημίζονται για τις δυσκολίες τους, οι απρόβλεπτες καταστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανάγκη για άμεση επέμβαση.