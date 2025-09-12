Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας – Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας – Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια

Συναγερμός σήμανε στο φαράγγι της Αράδαινας στα Σφακιά, όταν ένας Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες διάσωσης της Πυροσβεστικής μαζί με στελέχη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να του προσφέρουν βοήθεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο περιπατητής έχει τραυματιστεί ή αν έχει απλώς εξαντληθεί.

Το φαράγγι της Αράδαινας, παρότι εντυπωσιακό και απαιτητικό, δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού κάθε χρόνο το διασχίζει μεγάλος αριθμός επισκεπτών χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό δείχνει πως ακόμη και σε διαδρομές που δεν φημίζονται για τις δυσκολίες τους, οι απρόβλεπτες καταστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανάγκη για άμεση επέμβαση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα διατροφής; Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Ασφαλιστικές εισφορές: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις μειώσεις

Νέο ειδικό επίδομα στέγασης της ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Ο ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων LIGO επιβεβαιώνει θεωρίες του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ – «Η πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι σήμερα...

Windows: Οι developers μπορούν πλέον να δημοσιεύουν εφαρμογές στο Microsoft Store χωρίς χρέωση
περισσότερα
16:46 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα απάτη με υπαλλήλους «μαϊμού» του ΔΕΔΔΗΕ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσι...
16:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουρ...
16:19 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων σε αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα 

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές όπου λειτουργούν οίκοι ανοχής, με σκοπό τον εντοπ...
15:55 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Πατέρας, γιος και ανιψιός εμφανίστηκαν στις Αρχές για την εγκληματική ομάδα με ζωοκλοπές

Ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκαν οι τρεις -πατέρας, γιος και ανιψιός- που καταζητούνταν για την ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος