Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Νομίζω ότι έχουμε πιάσει τον ύποπτο» λέει ο Τραμπ – Αναμένονται ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Νομίζω ότι έχουμε πιάσει τον ύποπτο».

Ομοσπονδιακοί ερευνητές και πολιτειακοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν την Πέμπτη φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει το όνομα του υπόπτου και δεν έχουν αναφέρει το κίνητρο της δολοφονίας, της τελευταίας πράξης πολιτικής βίας που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Associated Press σημείωσε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα, ενώ φέρεται κάποιος από το στενό περιβάλλον του υπόπτου, να τον κατέδωσε.

