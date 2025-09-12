Τσάρλι Κερκ: Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του «έσπασε» τη σιωπή του – «Ήταν ένα δύσκολο 24ωρο»

Ο Χάντερ Κόζακ, φοιτητής φιλοσοφίας και μαθηματικών στην Utah Valley University, βρέθηκε άθελά του στο επίκεντρο της τραγωδίας με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, καθώς ήταν ο τελευταίος που του απηύθυνε ερώτηση πριν ακουστεί ο μοιραίος πυροβολισμός.

Ο 29χρονος περιέγραψε στη Washington Post τις δραματικές στιγμές στο πανεπιστήμιο και με ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok καταδίκασε κάθε μορφή βίας, ζητώντας να μην εργαλειοποιηθεί η επίθεση.

Ο διάλογος με τον Κερκ

Ο Κόζακ είχε μόλις ρωτήσει τον Κερκ πόσες μαζικές ένοπλες επιθέσεις έχουν γίνει στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, όταν άκουσε έναν δυνατό ήχο.

Όπως δήλωσε, «Το μυαλό μου αμέσως πήγε: Πέσε κάτω. Μετά σκέφτηκα: Αυτή είναι δολοφονία. Ήταν ο στόχος. Ήταν ακριβώς πάνω του. Ο Τσάρλι είναι νεκρός».

Ο ίδιος έπεσε στο έδαφος μαζί με άλλους φοιτητές που περίμεναν στη σειρά για να μιλήσουν, ενώ η σύζυγός του, μητέρα των δύο παιδιών του, βρισκόταν στο κοινό και κατέγραφε τη στιγμή. Αμέσως μετά έσπευσε να τη βρει και στη συνέχεια παρέδωσε το βίντεο και τα στοιχεία του στην αστυνομία.

Ο Κερκ μιλούσε σε συζήτηση που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική πολιτική του οργάνωση Turning Point USA. Λίγο πριν τον πυροβολισμό, απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις και τη βία με όπλα.

Ο Κόζακ τον ρώτησε: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει μαζικοί δολοφόνοι τα τελευταία 10 χρόνια;»

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

«Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;», τον ρώτησε ξανά ο Κόζακ.

Ο Κερκ ανταπάντησε: «Μετράμε ή δεν μετράμε τη βία των συμμοριών;»

Τότε ακούστηκε ο πυροβολισμός.

Φοβήθηκε για τη ζωή του

Αν και αρχικά απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας, φοβούμενος ότι θα στοχοποιηθεί λόγω των πολιτικών του απόψεων, την Πέμπτη αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, καθώς θεωρίες συνωμοσίας που τον εμπλέκουν κυκλοφορούσαν ήδη στο διαδίκτυο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, δήλωσε: «Δεν ξέρω πώς να κάνω αυτό το βίντεο. Ήταν ένα δύσκολο 24ωρο». Χαρακτήρισε τη δολοφονία «μια τραγωδία» και κάλεσε όσους πανηγυρίζουν τον θάνατο του Κερκ «να μείνουν ειρηνικοί».

Με δάκρυα στα μάτια πρόσθεσε: «Όσο κι αν διαφωνώ με τον Τσάρλι Κερκ, το έχω δηλώσει ανοιχτά. Αλλά, φίλε… παραμένει άνθρωπος. Το έχουμε ξεχάσει αυτό;»

Ο Κόζακ καταφέρθηκε εναντίον όσων είδαν τη δολοφονία ως πολιτική εκδίκηση. «Πρώτα απ’ όλα, εσείς οι άρρωστοι ψυχοπαθείς που νομίζετε ότι αυτή είναι η απάντηση – δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Είναι φρικτό. Και ένας πατέρας δεν έχει πια τα παιδιά του», είπε.

Το «παρελθόν» του με τον Κερκ

Υπενθύμισε μάλιστα ότι μόλις πρόσφατα είχε επικρίνει τον Κερκ για το ότι παρουσίασε ψευδώς τον ύποπτο για την επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολη ως διεμφυλικό, εντάσσοντάς το σε αυτό που χαρακτήρισε «ένα μοτίβο άδικης δαιμονοποίησης εξαιρετικά μη βίαιων διεμφυλικών ανθρώπων» από συντηρητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αποκαλώντας τον εαυτό του «ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στον Τσάρλι Κερκ», τόνισε ότι δυσκολεύεται να ξαναδεί τα πλάνα της δολοφονίας.

«Οι άνθρωποι προφανώς επισημαίνουν την ειρωνεία ότι το σημείο που ήθελα να τονίσω ήταν πόσο ειρηνική είναι η αριστερά. Λίγο πριν πυροβοληθεί».

Δήλωσε επίσης ότι πολλοί διαδικτυακοί λογαριασμοί τον παρουσιάζουν ύποπτο μόνο και μόνο επειδή υπήρξε έντονα επικριτικός προς τον Κερκ. «Πολλοί πετάνε τη φωτογραφία μου λέγοντας “ψάξτε αυτόν τον τύπο”», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν είδε τον δράστη ούτε το όπλο.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη σύλληψη του δράστη, ενώ το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός υπόπτου και ζήτησε πληροφορίες από το κοινό.

Ανάγκη για συζητήσεις και ανοιχτό διάλογο

Στο μεταξύ, η ομάδα Unf@@k America Tour, με την οποία συνεργάζεται ο Κόζακ, προσπαθεί να επικοινωνήσει με την οργάνωση Turning Point για τη διοργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης στη μνήμη του Κερκ.

Η ιδρύτρια της ομάδας, Ζι Κοέν-Σάντσες, υπογράμμισε ότι παρότι διαφωνούσαν πολιτικά, αναγνώριζε στον Κερκ «την ικανότητα να συνδυάσει τον χώρο των διαδικτυακών δημιουργών με την πολιτική δράση, κάτι που κανείς άλλος δεν κατάφερε ούτε στην αριστερά ούτε στη δεξιά».

Όπως είπε, «συμφωνούσαμε σε ένα πράγμα: Χρειαζόμαστε ανοιχτές συζητήσεις και ανοιχτό διάλογο».

Ο Κόζακ κατέστησε σαφές ότι δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο πανηγυρίζοντας τον θάνατο του Κερκ και τόνισε ξανά ότι η απώλεια του 31χρονου ακτιβιστή είναι πάνω απ’ όλα μια ανθρώπινη τραγωδία.