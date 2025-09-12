Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο με μυστηριώδη μουσάτο άνδρα που πανηγυρίζει μετά τον πυροβολισμό – «Αυτός ο τύπος ήξερε πού ήταν ο σκοπευτής»

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βίντεο με μυστηριώδη μουσάτο άνδρα που πανηγυρίζει μετά τον πυροβολισμό – «Αυτός ο τύπος ήξερε πού ήταν ο σκοπευτής»

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γύρω από τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κιρκ, αποκαλύπτει την παρουσία ενός άνδρα με μούσι ανάμεσα στο πλήθος, ο οποίος φαίνεται να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η διχαστική ρητορική, η ένοπλη και πολιτική βία απλώνουν την βαριά σκιά τους στο μέλλον των ΗΠΑ

Στο οπτικό υλικό, που αναρτήθηκε διαδικτυακά, φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα και τζόκεϊ καπέλο φορεμένο ανάποδα να σηκώνει τις γροθιές του και να επευφημεί, τη στιγμή αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο ακτιβιστή σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει «USA, USA, USA!», επαναλαμβάνοντας το σύνθημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του


Ο άνδρας φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός.

Ο άγνωστος, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος τη στιγμή που άλλοι θεατές έπεφταν στο έδαφος για να προστατευτούν μετά τον πυροβολισμό, ο οποίος χτύπησε τον Κερκ στον λαιμό ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού ήταν ο σκοπευτής και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έχει πέσει στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, κοινοποιώντας το βίντεο.

«Αυτός ο τύπος πανηγύρισε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω άλλα λόγια», σχολίασε ένας άλλος.

«Πόσο ψυχοπαθής πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, την ώρα που άλλοι ουρλιάζουν και τρέμουν από φόβο;» πρόσθεσε κάποιος τρίτος.

Την ίδια στιγμή, ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο γενειοφόρος άνδρας που καταγράφηκε στα πλάνα, αλλά επέμεινε πως το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρευρέθηκε στη συζήτηση ως υποστηρικτής που υπερασπίζεται «όλα όσα αντιπροσώπευε ο Τσάρλι».


«Υπάρχει οργή εναντίον μου, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα καταλάβετε όταν μιλήσω και περιμένω με ανυπομονησία να επιστρέψει η σιωπή. Κάποιοι είναι αναστατωμένοι επειδή χαμογελάω, κάποιοι επειδή πανηγυρίζω και άλλοι επειδή δεν έχουν ακόμη την πλήρη πληροφόρηση», έγραψε στον λογαριασμό του.

Η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

10:43 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Φιντάν: Οι έρευνες στη Μεσόγειο πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Η Ρώμη φιλοξένησε την Πέμπτη μια σημαντική διπλωματική συνάντηση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών ...
09:48 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Zapad 2025: Ρωσία και Λευκορωσία άρχισαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια – Επίδειξη ισχύος με πυρηνικά όπλα

Η Ρωσία και η πιστή σύμμαχός της Λευκορωσία άρχισαν σήμερα μεγάλα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, ...
09:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε κατοικημένη περιοχή προς τον τόπο της δολοφονίας

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ, βίντε...
08:28 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πολιτικός αναβρασμός και οργή μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Oι αρχές δεν έχουν ιδέα για την ταυτότητά του

Αναταραχή κυριαρχεί μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια...
