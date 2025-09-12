Ντόναλντ Τραμπ: «Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται γρήγορα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί , ο Τραμπ είπε: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

 

17:39 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

17:28 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

16:41 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

16:05 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

