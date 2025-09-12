«Μαφία της Κρήτης»: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο πρώην ηγούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση 

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Μαφία της Κρήτης»: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο πρώην ηγούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση 
Πηγή φωτογραφίας: zarpanews

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε μέσω του δικηγόρου του, ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεκόμενος και ελέγχεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, σχετικά με πώληση έκτασης την οποία διεκδικεί η εκκλησία, ως περιουσία της.

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου στη 01.00 μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και την εμπλοκή του με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και συγκεκριμένα με τους δύο αδελφούς φερόμενους ως την ηγετική ομάδα της οργάνωσης.

18:24 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλ...
17:50 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού, που κατηγορείται ότι έκρυβε ναρκωτικά σε διαμέρισμα airbn...
17:44 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτ...
17:20 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε αύλειο χώρο ενός εργοστασίου, στα Οινόφυ...
