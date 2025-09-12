Καφές: Το λάθος που πρέπει να αποφεύγουν οι λάτρεις του ροφήματος έπειτα από την κατανάλωσή του, σύμφωνα με ειδικούς

Ο πρωινός καφές είναι για πολλούς απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας. Είτε πρόκειται για έναν γρήγορο espresso, είτε για ένα παγωμένο latte, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το ξεκίνημα της μέρας χωρίς καφέ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ μετά την κατανάλωσή του.

Γιατί δεν πρέπει να πετάτε το κατακάθι του καφέ στον νεροχύτη

Ειδικοί της εταιρείας “Which?” εξηγούν γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ το κατακάθι του καφέ στον νεροχύτη. Παρόλο που ο καφές έχει φυσικές αποσμητικές ιδιότητες, τα υπολείμματά του είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη δυσάρεστη μυρωδιά και τις φραγμένες αποχετεύσεις στην κουζίνα.

Αυτό συμβαίνει επειδή το κατακάθι του καφέ, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, μπορεί να δημιουργήσει συσσωματώματα που φράζουν σταδιακά τις σωληνώσεις. Επιπλέον, το υγρό κατακάθι θα αρχίσει σύντομα να μουχλιάζει, επιδεινώνοντας τη δυσάρεστη οσμή.

Τι να κάνετε με το κατακάθι του καφέ

Ο πιο απλός και σωστός τρόπος είναι να πετάξετε τα υπολείμματα του καφέ στον κάδο οργανικών αποβλήτων ή στον κανονικό κάδο απορριμμάτων.

Επίσης το κατακάθι του καφέ μπορεί να αξιοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

Στο μποστάνι ή τον κήπο σας : Ο καφές είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, άζωτο και ψευδάργυρο, τα οποία βοηθούν τα φυτά να αναπτυχθούν υγιέστερα. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως λίπασμα, ρίχνοντάς τον απευθείας στο χώμα.

: Ο καφές είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, άζωτο και ψευδάργυρο, τα οποία βοηθούν τα φυτά να αναπτυχθούν υγιέστερα. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως λίπασμα, ρίχνοντάς τον απευθείας στο χώμα. Ως φυσικό εντομοαπωθητικό: Σύμφωνα με τους ειδικούς του The Spruce, ο καφές μπορεί να απωθήσει ανεπιθύμητα έντομα και παράσιτα όπως σφήκες, ψύλλους και κουνούπια, προστατεύοντας τα φυτά σας.

Φυσικές λύσεις για να ξεβουλώσετε τον νεροχύτη, σύμφωνα με ειδικούς

Αν ο νεροχύτης σας βουλώνει, υπάρχουν φυσικές λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε πριν καταφύγετε σε πιο ισχυρά καθαριστικά. Οι ειδικοί της “Which?” προτείνουν να δοκιμάσετε βραστό νερό, ξύδι, χυμό λεμονιού ή μαγειρική σόδα. Αυτές οι ουσίες μπορούν να βοηθήσουν στη διάλυση των υπολειμμάτων που προκαλούν άσχημη μυρωδιά και συμφόρηση, αφήνοντας τον νεροχύτη σας καθαρό και με άρωμα φρεσκάδας.