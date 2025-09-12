Ελλάδα – Τουρκία 24-37 (Β’ περίοδος): LIVE ο μεγάλος ημιτελικός της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket

Παρακολουθήστε τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Μήτογλου αναγκάζει τον Σενγκούν σε βήματα. Ο Γιάννης βάζει ένα fade away σουτ.

Απίστευτη συνεργασία Οσμάνι και Σενγκούν.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 7 πόντους.

Ένα λάθος η Τουρκία – Εννέα λάθη η Ελλάδα. Σε 14 λεπτά αγώνα.

Μετά το time-out ο Τολιόπουλος χάνει την μπάλα από τον Χαζέρ -διαμαρτύρεται αμέσως για φάουλ- και ο Σενγκούν καρφώνει.

Ο Άλπερεν Σενγκούν έχει 0/8 σουτ. Πραγματικά τον βλέπεις και λες “είναι ματιασμένος”. Η δουλειά που γίνεται πάνω του είναι εντυπωσιακή, αλλά κι αυτός έχει χάσει εύκολα καλάθια. Και τώρα είχε 1/2 βολές.

Time Out από τον Βασίλη Σπανούλη.

Σε 2’30” παιχνιδιού οι Τούρκοι έχουν κάνει 4 λάθη εξισορροπώντας λίγο το παιχνίδι.

Τρίποντο από τον Καλαϊτζάκη. 20-26

ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Ο Σαμοντούροφ κέρδισε φάουλ. Έβαλε τη 1 από τις 2 βολές

Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος

Η Τουρκία έχει 7 ασίστ για 1 μόλις λάθος, ενώ η Ελλάδα 5 ασίστ για 5 λάθη.

Τέλος πρώτου δεκαλέπτου

Τρομερός Κώστας Αντετοκούνμπο και στις 2 πλευρές του παρκέ.

Το 7-0 σερί της Τουρκίας το έσπασε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

12-22 με καλάθι του Κώστα Αντετοκούνμπο

10-22. Τρομερός ο Εργκάν Οσμανί με 4/4 τρίποντα

Το πρόβλημα στα ριμπάουντ είναι εμφανές ειδικά στα επιθετικά με 1-5 ανάμεσα στις 2 ομάδες.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Τολιόπουλος στις θέσεις των Μήτογλου – Σλούκα στο 6’30”.

Κακή δουλειά στο pop out του Οσμανί. Καλή δουλειά του Ντόρσεϊ πάνω στον Λάρκιν.

Ο Οσμάνι είναι όμως καυτός από τα 6.75. 3/3 τρίποντα και 8-15 μπροστά η Τουρκία

2/2 τρίποντα από τον Ντόρσεϊ. 6-12

3-12 με τον Οσμάνι

Άστοχος ο Παπανικολάου. Παραμένει το 3-7.

3-7 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

0-7 από τον Όσμαν.

0-5 με τρίποντο του Οσμάνι

Βγήκαν οι πρώτες άμυνες και για τις δύο ομάδες.

Ο αγώνας ξεκίνησε

Στις 25/9 συμπληρώνονται 20 χρόνια από το χρυσό στο Βελιγράδι και οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο της Εθνικής.

Η ανάρτηση της Euroleague για το Ελλάδα – Τουρκία

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ σε περίπου 3 λεπτά

Ώρα για την παρουσίαση των δυο ομάδων.

Οι Έλληνες φίλαθλοι αποθέωσαν του διεθνείς μας κατά την είσοδό τους στο γήπεδο

