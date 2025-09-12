Νεπάλ: Νέα πρωθυπουργός ορίστηκε η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε σήμερα, βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα, σε συνέχεια των βίαιων και θανατηφόρων διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, που συγκλόνισαν την χώρα.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ έπειτα από μια σύντομη τελετή ορκωμοσίας, καθώς κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

19:38 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

