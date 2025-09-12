Ελλάδα – Τουρκία: Τι είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στον ANT1 για τον μεγάλο ημιτελικό της Εθνικής – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγη ώρα πριν από τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Παναγιώτης Γιαννάκης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου για την αναμέτρηση, την εικόνα της Εθνικής ομάδας, τα δυνατά σημεία της Τουρκίας αλλά και τον ρόλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα, σχολίασε την πρόκριση της Γερμανίας στον τελικό του EuroBasket, μετά τη νίκη της με 98-86 επί της Φινλανδίας.

Αναφερόμενος στο αν η Εθνική έχει το μέταλλο για να φτάσει μέχρι τον τελικό, ο Γιαννάκης σημείωσε: «Την παρακολούθησα σε όλο το τουρνουά της Κύπρου. Αυτό που μου δημιούργησε αισιοδοξία ήταν ότι σε κάθε παιχνίδι που περνούσε η ομάδα ανταποκρινόταν πολύ καλύτερα σε αυτά που ήθελε να κάνει και στον τρόπο με τον οποίο θα έλεγχε το παιχνίδι. Αποκορύφωμα θεωρώ το τελευταίο ματς εναντίον της Λιθουανίας, όπου, παρότι σε ορισμένα διαστήματα οι Λιθουανοί μας προβλημάτισαν, στο μεγαλύτερο διάστημα η ομάδα έλεγχε το παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί όταν παίζεις παιχνίδια τέτοιου επιπέδου, με στρες και πίεση αποτελέσματος, μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος που ελέγχεις τον ρυθμό και το παιχνίδι».

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα απέναντι στην Τουρκία, ο «δράκος» υπογράμμισε: «Νομίζω ότι εμείς μπορούμε, σε ανοιχτό γήπεδο παίρνοντας την μπάλα, να επιτεθούμε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που μπορούμε να τις εξελίξουμε μέσω του Γιάννη. Ο Γιάννης ξέρει να χρησιμοποιεί το άδειο γήπεδο, ξέρει να επιτίθεται και είναι ασταμάτητος με τα προσόντα και την τεχνική που διαθέτει. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μας διευκολύνει απέναντι στη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, αν τυχόν παίξουμε απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε λίγο καλύτερα με βοήθειες στον Γιάννη».

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν σε πιο χαμηλούς ρυθμούς οι Τούρκοι. Θεωρώ ότι με το υλικό που έχουν, και ιδιαίτερα με τον Λάρκιν, ο οποίος είναι παίκτης που του αρέσει η ταχύτητα και αυτή του δίνει αβαντάζ… Εγώ αυτό που θα πω είναι πώς εμείς, ως άμυνα, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την επίθεση της Τουρκίας. Γιατί αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να τους οδηγήσουμε σε λάθη αλλά και να εκβιάσουν το παιχνίδι τους. Επίσης, ακόμη και στην οργανωμένη άμυνα, να μπορέσουμε να φύγουμε στον αιφνιδιασμό, όπου εκεί ο Γιάννης, νομίζω, δεν έχει αντίπαλο. Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και στο παγκόσμιο».

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Γερμανία έδειξε τη δύναμή της στον πρώτο ημιτελικό, μετατρέποντας το ματς με τη Φινλανδία σε παράσταση για έναν ρόλο και επικρατώντας με 98-86. Με αυτόν τον τρόπο πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Ελλάδα είτε την Τουρκία.

Για τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η ομάδα που θα προκριθεί από τον δεύτερο ημιτελικό, ο Γιαννάκης τόνισε: «Μέσα από τα δύσκολα γίνεσαι πρωταθλητής. Τον βασιλιά της ζούγκλας πρέπει να σκοτώσει για να επιβιώσει».

Στη συνέχεια στάθηκε στον ρόλο του Αντετοκούνμπο: «Επειδή εγώ είμαι προπονητής, βλέπω το παιχνίδι με τα μάτια του προπονητή. Ο Γιάννης είναι υπερόπλο. Απλά όμως δεν είναι αρκετό. Δεν υπάρχει κανένας παίκτης στον κόσμο που να μπορεί μόνος του να σηκώσει τα πάντα. Πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί για να δώσουν την ευκαιρία σε αυτόν να αποδώσει πραγματικά σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει και οι υπόλοιποι να είναι καλοί, έξυπνοι και νικητές, γιατί πολλά πράγματα συνδράμουν. Για παράδειγμα, ο Κώστας Παπανικολάου έχει μαρκάρει τους καλύτερους παίκτες και έχει εκμηδενίσει σχεδόν. Ο Κώστας Σλούκας έχει πάρει πρωτοβουλίες στο τέλος του παιχνιδιού και έχει εκτελέσει πόντους που ήταν πραγματικά πολύ ευεργετικοί. Δεν μιλάω για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε πάρα πολύ στο τελευταίο ματς, ή για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που είναι νεαρό παιδί… και δίνει χρόνο. Υπάρχουν ματς που κάποιος παίκτης δεν μπορεί να αποδίδει 40 λεπτά στο ίδιο επίπεδο· τις υπόλοιπες στιγμές οι συμπαίκτες του πρέπει να ελέγξουν το ρυθμό ή να τον κρατήσουν στο επίπεδο. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που μας κάνει… προβολή σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο — ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όμως τα παιδιά έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκες. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου ήταν επιλογές μου όταν ήταν νεαροί και τους έφερα στον Ολυμπιακό. Τους βλέπω τώρα πολύ κοντά σε μια επιτυχία και με την εθνική ομάδα. Χαίρομαι γιατί το ελληνικό μπάσκετ θα έχει ακόμη μια επιτυχία — που ήδη αποτελεί επιτυχία για μένα το ότι είμαστε στο Final Four. Πάντα έλεγα, από νεαρός, ότι όταν βρίσκεσαι μέχρι το τέλος του τουρνουά, είσαι επιτυχημένος. Γιατί βρίσκεσαι εκεί που παίζεται η ουσία».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν του λείπει η δράση και αν θα ήθελε να γυρίσει τον χρόνο πίσω για να ξαναπαίξει, απάντησε: «Είναι ευλογία να παίζεις δεν το συζητάμε. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά σε συναρπάζει. Έχει απίστευτη συμμετοχή στον χαρακτήρα σου και στο πώς θα αντιμετωπίσεις τη ζωή γενικώς. Καλή τύχη στα παιδιά».