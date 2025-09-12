Χαμάς: «Ο αλ Χάγια είναι ζωντανός – Επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Χαλίλ αλ Χάγια

Η Χαμάς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής (12/9) ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός και επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή της Τρίτης στην Ντόχα του Κατάρ που είχε στόχο μια συνάντηση ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Έπειτα από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο Δρ Χαλίλ Αλ Χάγια (…) συμμετείχε σε κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στα έξι θύματα της ισραηλινής επιδρομής, η κηδεία των οποίων πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς να εμφανιστεί εκεί ο κ. Χάγια.

Η Χαμάς δεν παρείχε φωτογραφίες ή αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Χάγια. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο κίνημα, ήταν ένας από τους έξι ηγέτες του ισλαμιστικού κινήματος που ήταν παρόντες στο κτίριο που στόχευσε το Ισραήλ τη στιγμή της επιδρομής.

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή της Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ο Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, αφού ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς αφού σκοτώθηκε και ο Σινουάρ, τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

21:12 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

