Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον

admin

διεθνή

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον που συνελήφθη για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, έπειτα από ειδοποίηση στις αρχές που έκανε ο πατέρας του, κατηγορείται για διακεκριμένη δολοφονία, για το κακούργημα της εκτόξευσης όπλου που προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Όλες είναι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και η διακεκριμένη δολοφονία ενέχει την πιθανότητα να επιφέρει την θανατική ποινή.

Από τα αρχεία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων δεν προκύπτουν προηγούμενες ποινικές υποθέσεις που να αφορούν τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι πλέον κρατούμενος και ανακρίνεται.

Σιωπηλός στην ανάκριση

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον άνδρας δεν μιλάει στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την ανάκρισή του, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η μία πηγή ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον, μιλούσε αρχικά με κάποιους από τους αστυνομικούς, αλλά πολύ γρήγορα σιώπησε αφού “πήρε δικηγόρο” το πρωί της Παρασκευής. Δεν είναι σαφές τι συζήτησε με τους αστυνομικούς προηγουμένως.

Η ανάκριση πλέον θα συνεχιστεί με την παρουσία του δικηγόρου του.

Ο Ρόμπινσον φοιτά στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Τεχνικό Κολέγιο Dixie – ένα από τα 16 ιδρύματα του Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γιούτα – δήλωσε εκπρόσωπος ενός άλλου σχολείου του συστήματος, του Πανεπιστημίου Utah Valley.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι τριτοετής φοιτητής στο πρόγραμμα μαθητείας του σχολείου, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον της Γιούτα, περίπου 5 μίλια από το Dixie Technical College και 3,5 χιλιόμετρα από το Utah Valley University, όπου έγινε η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ρόμπινσον παρακολούθησε επίσης το Utah State University για ένα εξάμηνο το 2021 και έλαβε πιστωτικές μονάδες για το κολέγιο μέσω του Utah Tech University από το 2019 έως το 2021, ενώ ήταν στο λύκειο, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες είναι οι παγίδες της Εφορίας για IRIS και αναλήψεις

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση στον δείκτη μισθολογικού κόστους – Δείτε αναλυτικά τα νέα στοιχεία

Μελέτη δείχνει ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν το «διαζύγιο ύπνου» – Τι είναι το νέο trend στις σχέσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα πρόσωπα στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:12 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Υιοθέτησε την «Δήλωση της Νέας Υόρκης» για λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη – Καταψήφισε το Ισραήλ

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δήλωση που περιγράφει «χειροπιασ...
19:53 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νεπάλ: Νέα πρωθυπουργός ορίστηκε η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε σήμερα, βράδυ Παρα...
19:38 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι δείχνουν τα «μηνύματα» στις σφαίρες – «Πολιτική αυτοσυγκράτηση» η απάντηση των Ρεπουμπλικανών

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στενού και πιστού ιδεολογικού συνεργάτη του προέδρου Ντόναλντ Τρα...
18:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΝΑΤΟ – Ρούτε: Ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την Παρασκευή μια νέα αποστολή για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος