Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον που συνελήφθη για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, έπειτα από ειδοποίηση στις αρχές που έκανε ο πατέρας του, κατηγορείται για διακεκριμένη δολοφονία, για το κακούργημα της εκτόξευσης όπλου που προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Όλες είναι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και η διακεκριμένη δολοφονία ενέχει την πιθανότητα να επιφέρει την θανατική ποινή.

Από τα αρχεία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων δεν προκύπτουν προηγούμενες ποινικές υποθέσεις που να αφορούν τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι πλέον κρατούμενος και ανακρίνεται.

Σιωπηλός στην ανάκριση

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον άνδρας δεν μιλάει στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την ανάκρισή του, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η μία πηγή ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον, μιλούσε αρχικά με κάποιους από τους αστυνομικούς, αλλά πολύ γρήγορα σιώπησε αφού “πήρε δικηγόρο” το πρωί της Παρασκευής. Δεν είναι σαφές τι συζήτησε με τους αστυνομικούς προηγουμένως.

Η ανάκριση πλέον θα συνεχιστεί με την παρουσία του δικηγόρου του.

Ο Ρόμπινσον φοιτά στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Τεχνικό Κολέγιο Dixie – ένα από τα 16 ιδρύματα του Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γιούτα – δήλωσε εκπρόσωπος ενός άλλου σχολείου του συστήματος, του Πανεπιστημίου Utah Valley.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι τριτοετής φοιτητής στο πρόγραμμα μαθητείας του σχολείου, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον της Γιούτα, περίπου 5 μίλια από το Dixie Technical College και 3,5 χιλιόμετρα από το Utah Valley University, όπου έγινε η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ρόμπινσον παρακολούθησε επίσης το Utah State University για ένα εξάμηνο το 2021 και έλαβε πιστωτικές μονάδες για το κολέγιο μέσω του Utah Tech University από το 2019 έως το 2021, ενώ ήταν στο λύκειο, δήλωσε ο εκπρόσωπος.