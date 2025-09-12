Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 52χρονο που τον απειλούσε – «Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Την επιβολή ποινής 3 ετών φυλάκισης με αναστολή στον άνδρα που του είχε απευθύνει απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δέχθηκε απειλές για τη ζωή του στα social media – Μία σύλληψη

Όπως αναφέρει ο υπουργός, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος στο δικαστήριο, ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των όσων είχε γράψει.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο περιστατικό, εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο λόγο μέσω διαδικτύου και τόνισε την ανάγκη για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα όρια και τις συνέπειες της διαδικτυακής συμπεριφοράς.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε.

Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες είναι οι παγίδες της Εφορίας για IRIS και αναλήψεις

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση στον δείκτη μισθολογικού κόστους – Δείτε αναλυτικά τα νέα στοιχεία

Μελέτη δείχνει ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν το «διαζύγιο ύπνου» – Τι είναι το νέο trend στις σχέσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα πρόσωπα στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:49 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Πρότεινε νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές – «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό» είπε για Τσίπρα

Ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές που θα διασφαλίζει την μυστικότητα, την ανωνυμία, την ...
20:22 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον CEO της Google DeepMind Ντέμη Χασάμπη

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντ...
19:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Οι εθελούσιες επιστροφές στο επίκεντρο συνάντησης με την επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Στο ζήτημα των εθελούσιων επιστροφών, τις οποίες υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (...
19:22 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος