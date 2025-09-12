Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 52χρονο που τον απειλούσε – «Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου»

Την επιβολή ποινής 3 ετών φυλάκισης με αναστολή στον άνδρα που του είχε απευθύνει απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος στο δικαστήριο, ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των όσων είχε γράψει.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο περιστατικό, εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο λόγο μέσω διαδικτύου και τόνισε την ανάγκη για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα όρια και τις συνέπειες της διαδικτυακής συμπεριφοράς.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε.

Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους.