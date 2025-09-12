Αχαΐα: Η μοίρα «έφερε» μαζί με τον γάμο και κηδεία – Θα πάντρευε σήμερα την κόρη της συντρόφου του ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγκλονίζει η τραγωδία με τους δύο νεκρούς σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (12/9) στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 70χρονη εισήλθε ανάποδα στο ρεύμα προς Πάτρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο ενός 54χρονου. Η ηλικιωμένη απανθρακώθηκε, ενώ ο 54χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Οι νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν άλλη μία δραματική πτυχή της υπόθεσης, αφού ο 54χρονος, πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο, θα πάντρευε σήμερα το παιδί της συντρόφου του, στο Κορωπί. Η σημερινή ημέρα θα ήταν μία ημέρα μόνο χαράς και γλεντιού, καθώς το ζευγάρι θα βάπτιζε και το παιδί του στην ίδια τελετή.

Η δικηγόρος σύντροφος του 54χρονου, σύμφωνα με το tempo24.news, πήρε την δύσκολη απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα το μυστήριο. Για να τιμήσει την μνήμη του 54χρονου, κάλεσε όλους τους καλεσμένους που θα παραστούν στην τελετή να φορούν λευκά ρούχα.

Το φρικτό τροχαίο

Ο 54χρονος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα άλλο αυτοκίνητο με οδηγό μία 70χρονη, η οποία δεν είχε αντιληφθεί ότι κινείτο αντίθετα για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο.

Η 70χρονη εισήλθε με το αυτοκίνητό της στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά, με το ΙΧ της 70χρονης από το Αίγιο να τυλίγεται στις φλόγες και την ηλικιωμένη να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου αργά το βράδυ ο 54χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

 

