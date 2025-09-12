Αχαΐα: Η μοιραία αναστροφή της 70χρονης και η αντίθετη πορεία επί ένα χιλιόμετρο – Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο με τους 2 νεκρούς

Tραγωδία χθες στην Eθνική Oδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη, κινούνταν αντίθετα στον δρόμο επί ένα χιλιόμετρο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με την γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Σοκ προκαλούν οι συνθήκες του δυστυχήματος με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως η 70χρονη, κινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Μπήκε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας και αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε κι έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινείτο ανάποδα.