Βελόπουλος: Οι δήθεν φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης δεν επιλύουν το πρόβλημα επιβίωσης των πολιτών

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει το ίδιο παραμύθι μετά τη ΔΕΘ για τις φοροελαφρύνσεις. Αλλά ξεχνάει κάτι βασικό. Το 71% των Ελλήνων έχουν καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ και οι υπόλοιποι πεινούν», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «αυτά είναι τα αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. Του κου. Μητσοτάκη και των υπολοίπων κομμάτων, που υπηρετούν την πλουτοκρατία και όχι τον Έλληνα πολίτη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Οπότε οι δήθεν φοροελαφρύνσεις δεν επιλύουν το πρόβλημα επιβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Εάν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ, η αισχροκέρδεια, αν δεν λάβει τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση, ο Έλληνας θα πεινάει και η πλουτοκρατία θα ανθίζει».

Αυτή είναι η αλήθεια για την καταστροφή που έχει επιφέρει η Ν.Δ. στην οικονομία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ