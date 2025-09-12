Βελόπουλος: Οι δήθεν φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης δεν επιλύουν το πρόβλημα επιβίωσης των πολιτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει το ίδιο παραμύθι μετά τη ΔΕΘ για τις φοροελαφρύνσεις. Αλλά ξεχνάει κάτι βασικό. Το 71% των Ελλήνων έχουν καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ και οι υπόλοιποι πεινούν», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας ότι «αυτά είναι τα αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. Του κου. Μητσοτάκη και των υπολοίπων κομμάτων, που υπηρετούν την πλουτοκρατία και όχι τον Έλληνα πολίτη».

Βελόπουλος: Εάν με άκουγαν το 2019 για τους υδρογονάνθρακες, τώρα θα ήμασταν πάμπλουτοι – Η πρόταση για ενιαία αμφίεση στα σχολεία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Οπότε οι δήθεν φοροελαφρύνσεις δεν επιλύουν το πρόβλημα επιβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Εάν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ, η αισχροκέρδεια, αν δεν λάβει τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση, ο Έλληνας θα πεινάει και η πλουτοκρατία θα ανθίζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

