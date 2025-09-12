Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για την Εθνική – Την Κυριακή για το χάλκινο κόντρα στην Φινλανδία

Η Εθνική Ανδρών συνετρίβη από την «διαβασμένη» Τουρκία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα και είδε τα όνειρα της για μία θέση στον τελικό να «σβήνουν» άδοξα… Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το βαρύ 94-68 από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο στον τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00) θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο μετά το αργυρό του 2001.

Στον αντίποδα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16… στείρα χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51,72, 68-94