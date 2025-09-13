Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά το τέλος του ημιτελικού του EuroBasket – ΒΙΝΤΕΟ

Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά το τέλος του ημιτελικού του EuroBasket – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 94-68 από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και είδε τις ελπίδες της για μία θέση στις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου να σβήνουν. Η Εθνική πλέον στρέφει το βλέμμα της στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9, 17:00), όπου θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, σημειώθηκε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Η κατάσταση δεν ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς οι ψυχραιμότεροι έσπευσαν να παρέμβουν, αποτρέποντας περαιτέρω επεισόδια.

23:40 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανούλης: «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη – Το παιχνίδι με την Φινλανδία είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Τουρκίας μετά την βαριά ήττα της εθνικής κ...
22:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για την Εθνική – Την Κυριακή για το χάλκινο κόντρα στην Φινλανδία

Ο ημιτελικός με την Τουρκία εξελίχθηκε σε… εφιάλτη για την Εθνική, η οποία ηττήθηκε με&#...
22:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο – «Να βοηθήσω με την εμπειρία μου»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση -με τη μορφή δανεισμού- του Ζοάο Μάριο, προχωρώντας καταρχάς σε ...
20:36 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Τουρκία 68-94 (Τελικό): LIVE ο μεγάλος ημιτελικός της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket

Παρακολουθήστε τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία με...
