Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά το τέλος του ημιτελικού του EuroBasket – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 94-68 από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και είδε τις ελπίδες της για μία θέση στις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου να σβήνουν. Η Εθνική πλέον στρέφει το βλέμμα της στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9, 17:00), όπου θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, σημειώθηκε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Η κατάσταση δεν ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς οι ψυχραιμότεροι έσπευσαν να παρέμβουν, αποτρέποντας περαιτέρω επεισόδια.