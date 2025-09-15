Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Αν πιστεύει ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα, καλά έκανε και το είπε»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9). Το μοντέλο και επιχειρηματίας μίλησε και για την προσωπική του ζωή, ενώ σχολίασε και ορισμένες δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Τούνη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, στο οποίο ήταν καλεσμένη.

Σε ερώτηση για το πώς εξήγησαν στον Πάρη, ο ίδιος και η Ιωάννα Τούνη, το διαζύγιό τους, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά τα μονοπάτια του πώς έγινε και τι έγινε, το αποτέλεσμα μετράει και για τους δυο.

Είναι μια υπέροχη μαμά, κάνει υπέροχα τη δουλειά της, είναι πάνω στο παιδί της και αυτό μου φτάνει. Θα ήθελα να μείνει προσωπικό για πολλούς και διάφορους λόγους!».

Σχετικά με την συνέντευξη που έδωσε η influencer και επιχειρηματίας στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, εξήγησε πως: «Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν δύο άνθρωποι. Αν είναι η αλήθεια της και το πιστεύω της ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα, καλά έκανε και το είπε.

Ήμασταν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς. Το τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι παρελθόν. Πρέπει να το αφήσουμε και να μην το σχολιάζουμε. Από εκεί και πέρα αν αυτό ένιωθε να το πει, καλά έκανε και το είπε. Είναι λογικό. Είναι μια καινούργια μεταβατική φάση και χρειάζεται τον χώρο της και τον χρόνο της, οπότε μου αρέσει που είναι αληθινή και μπορεί να το λέει και να το πιστεύει!».