Βαρύ πένθος για την Χριστίνα Σάλτη: Πέθανε η μητέρα της τα ξημερώματα

Ελένη Φλισκουνάκη

Χριστίνα Σάλτη
Φωτογραφία: Instagram/xsalti

Η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9), ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Άρης Καβατζίκης μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εξήγησε πως πριν από λίγες ημέρες η τραγουδίστρια του έδωσε συνέντευξη, ωστόσο σήμερα πληροφορήθηκε πως η μητέρα της ερμηνεύτριας έφυγε από τη ζωή.

«Δεν ήθελα η πρώτη συνέντευξη που θα παρουσιάζαμε να έχει αυτή την αρνητική είδηση, είναι καθαρά συγκυριακό, γιατί μόλις πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, δηλαδή στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, συνάντησα την Χριστίνα Σάλτη για να μιλήσουμε για τη νέα κυκλοφορία του τραγουδιού της, που έκανε μαζί με την Ελπίδα.

Η Χριστίνα εδώ και καιρό αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας με την μητέρα της, συν του ότι η ιστορία της ζωής της δεν είχε μόνο ευχάριστα πράγματα, είχε και πολλά δυσάρεστα. Δυστυχώς ενημερώθηκα ότι σήμερα τα ξημερώματα, η μητέρα της που πάλευε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από το καλοκαίρι το 2023, δύο χρόνια μετά έφυγε από τη ζωή», αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης.

Στη συνέχεια προβλήθηκε στην εκπομπή η συνέντευξη που έδωσε η Χριστίνα Σάλτη στον δημοσιογράφο. Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί και στην μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σάλτη είχε εξομολογηθεί πως: «Δόθηκε ένα σημάδι, πήγαμε στον γιατρό, χειρουργείο, χημειοθεραπείες… Είναι καρκίνος αυτό που περνάει, το παλεύουμε ακόμα. Ειδικά τους πρώτους μήνες ήταν… Σκέψου πηγαίναμε στη χημειοθεραπεία και η μαμά μου έφτιαχνε μπακλαβά και πίτες και έφερνε στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Θέλει και θέλουμε παρέα. Όταν ένας άνθρωπος σου έχει δώσει τόσα πολλά, το νιώθεις, κατάλαβες; Απλά θέλω να πω ότι κι εγώ με ενοχές δουλεύω. Να σου πω την αλήθεια σίγουρα η δουλειά βοηθάει, εννοείται ξεχνιέμαι. Κάπως έχω βρει τη δύναμη και δεν ξέρω πώς; Είμαι μαμάκιας».

13:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

