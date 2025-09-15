Πρίγκιπας Χάρι: «Η συνείδηση μου είναι καθαρή, δεν έβγαλα τα άπλυτα μου στην φόρα» – Το «καρφί» που πέταξε για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Μετά την συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο πριν από μερικές ημέρες ο δούκας του Σάσεξ μίλησε και πάλι δημόσια το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας μετά τις αποκαλύψεις που έκανε με το αυτοβιογραφικό βιβλίο του και τις συνεντεύξεις του.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος αύριο θα γιορτάσει τα 41α γενέθλια του, πιστεύει ότι δεν έβγαλε τα “άπλυτα” του δημόσια. Μάλιστα πέταξε και ένα «καρφί» για τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ αφού υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση εάν πρώτα δεν έχει ακουστεί η αλήθεια.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αρνείται εδώ και καιρό να συνομιλήσει ή να συναντηθεί με τον αδελφό του καθώς δεν μπορεί να του συγχωρέσει ότι μίλησε δημόσια για προσωπικά ζητήματα της βασιλικής οικογένειας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που είμαι»

Ο δευτερότοκος γιος του Βρετανού μονάρχη επισκέφθηκε το Κίεβο και σε ολόκληρο το ταξίδι τον συνόδευσε η βρετανική εφημερίδα Guardian, στην οποία παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη. Αρχικά μίλησε για την επίσκεψη του στο Λονδίνο και εξέφρασε την ανάγκη να επισκέπτεται περισσότερο την πατρίδα του. «Ναι, απόλαυσα την εβδομάδα. Πάντα αγαπούσα το Ηνωμένο Βασίλειο και πάντα θα αγαπώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν καλό να επανασυνδεθώ με τους σκοπούς για τους οποίους είμαι παθιασμένος. Μπόρεσα να περάσω λίγο χρόνο με ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό από μακριά», είπε ο πρίγκιπας Χάρι.

Και συνέχισε: «Μόνο σε ορισμένα στοιχεία του Τύπου βλέπεις αυτή τη συζήτηση ότι είμαι πεσμένος ή ότι δεν χαμογελάω. Αυτό προέρχεται από ανθρώπους που νομίζουν ότι ξέρουν τι σκέφτομαι και πώς αισθάνομαι. Κάνουν λάθος. Νομίζω ότι τμήματα του βρετανικού Τύπου θέλουν να πιστεύουν ότι είμαι δυστυχισμένος, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που είμαι και μου αρέσει η ζωή που ζω».

Ο δούκας του Σάσεξ αναφερόταν στα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο την εβδομάδα που επισκεπτόταν το Λονδίνο τα οποία υπογράμμιζαν ότι φαίνεται στεναχωρημένος και δυσαρεστημένος. Ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι πράγματι δεν φαίνεται πάντα χαρούμενος αλλά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του τι έχει περάσει.

«Σίγουρα έπρεπε να αντιμετωπίσω κάποια πολύ αγχωτικά γεγονότα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Υπήρχε η αβεβαιότητα και το άγχος της δικαστικής διαδικασίας και η ανακάλυψη ορισμένων πραγμάτων που πραγματικά, πραγματικά πόνεσαν», τόνισε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ωστόσο δήλωσε ότι πιστεύει πώς όσα γράφονται για τον ίδιο δεν συνδέονται με όσα πιστεύουν οι άνθρωποι. «Αισθάνομαι μεγάλη υποστήριξη από το βρετανικό κοινό. Ακόμα και τώρα, όταν νιώθω ότι με έχουν καταστρέψει ορισμένα μέλη του βρετανικού Τύπου. Τους εξυπηρετεί να πιστεύουν ότι το βρετανικό κοινό αισθάνεται το με αυτούς για εμένα», ανέφερε ο πρίγκιπας Χάρι.

Και πρόσθεσε: «Αλλά δεν το αισθάνομαι αυτό και δεν το βλέπω. Από όσο γνωρίζω, ορισμένα στοιχεία του βρετανικού Τύπου προσπαθούν να μιλήσουν εκ μέρους του έθνους. Νομίζω ότι δεν έχουν επαφή με το έθνος σε πολλά πράγματα. Ελπίζουν να έχουν το κοινό μαζί τους, αλλά… νομίζω ότι το βρετανικό κοινό μπορεί να μιλήσει και να σκεφτεί μόνο του».

Δεν ήθελε να μιλήσει για τον πατέρα του

Σε ερώτηση αν θα ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο στην Βρετανία και να φέρει και τα παιδιά του ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε: «Ναι, θα το ήθελα. Αυτή η εβδομάδα το έφερε σίγουρα πιο κοντά». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Guardian ο πρίγκιπας Χάρι δεν ήθελε να μιλήσει για τον πατέρα του άφησε να εννοηθεί ότι θέλει και χρειάζεται να βλέπει τον βασιλιά Κάρολο πιο συχνά.

Επίσης υπογράμμισε ότι στην διάρκεια του χρόνου «η εστίαση πρέπει πραγματικά να είναι στον πατέρα μου». Ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε την Μέγκαν Μαρκλ μόνο μία φορά ονομαστικά. Σημείωσε ότι η σύζυγός του του είπε ότι το να λες την αλήθεια «είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ζεις».

«Είπε «απλά περιορίσου στην αλήθεια’. Είναι αυτό στο οποίο πάντα στρέφομαι, πάντα. Και αν σκέφτεσαι έτσι, ποιος θα ήταν τόσο ηλίθιος ώστε να πει ψέματα; Παίρνει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια», τόνισε ο δούκας του Σάσσεξ.

Φυσικά ρωτήθηκε για τα όσα υποστήριξε για την οικογένεια του δημόσια μέσω των συνεντεύξεων του, την σειρά στο Netflix και το αυτοβιογραφικό βιβλίο του. «Ξέρω ότι [το να μιλάει κανείς] ενοχλεί κάποιους ανθρώπους και είναι αντίθετο με το κυρίαρχο αφήγημα. Το βιβλίο; Ήταν μια σειρά από διορθώσεις σε ιστορίες που υπήρχαν ήδη εκεί έξω. Μια άποψη είχε διατυπωθεί και έπρεπε να διορθωθεί», είπε ο πρίγκιπας Χάρι.

«Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Ήταν ένα δύσκολο μήνυμα, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή», σημείωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Σε ερώτηση αν τον ενοχλεί όταν τον αποκαλούν πεισματάρη ο δούκας του Σάσσεξ είπε: «Δεν είναι πείσμα είναι το να έχεις αρχές». Τέλος παραδέχτηκε ότι δεν θέλει να παρατείνει τις όποιες διαιρέσεις με την οικογένειά του. Αλλά στη ζωή, είπε ο πρίγκιπας Χάρι, «δεν μπορείς να έχεις συμφιλίωση πριν έχεις την αλήθεια».