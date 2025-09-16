Βουλή: Ερώτηση οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ

Με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την αποκατάσταση των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ, καλώντας την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους κ.κ. Γιώργο Καρασμάνη, Χαράλαμπο Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Αθανάσιο Καββαδά, Γεώργιο Κοτρωνιά, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φίλιππο Φόρτωμα και Ευριπίδη Στυλιανίδη, οι οποίοι υποστηρίζουν μέσω της ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή πως οι συγκεκριμένες συντάξεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας τους επιζώντες συζύγους σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, χωρίς κατώτατο όριο καταβολής.

Οι βουλευτές εστιάζουν στο γεγονός ότι οι συντάξεις χηρείας για περιπτώσεις θανάτων πριν από τις 13 Μαΐου 2016 εξακολουθούν να υπολογίζονται με παλαιότερες και δυσμενέστερες διατάξεις, δημιουργώντας έντονες ανισότητες σε σχέση με όσους έχασαν τον/την σύζυγό τους μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

«Δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι. Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας», τονίζουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές.

Παραθέτουν, μάλιστα, και συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς υπολογίζονται οι εν λόγω συντάξεις:

«Οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (πχ έστω ότι ο/η θανών-ουσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ και ότι το ποσό των 200 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100 στην κύρια. Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος-α θα είναι 50 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο».

Τέλος, οι βουλευτές απευθύνουν τρία βασικά ερωτήματα προς την αρμόδια υπουργό:

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν προ της 13/5/2016;

Ποιο είναι το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος εάν οι εν λόγω περιπτώσεις υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4387/16;

Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;

Δείτε εδώ το κείμενο της ερώτησης