Βουλή: Ερώτηση οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την αποκατάσταση των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ, καλώντας την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους κ.κ. Γιώργο Καρασμάνη, Χαράλαμπο Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Αθανάσιο Καββαδά, Γεώργιο Κοτρωνιά, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φίλιππο Φόρτωμα και Ευριπίδη Στυλιανίδη, οι οποίοι υποστηρίζουν μέσω της ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή πως οι συγκεκριμένες συντάξεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας τους επιζώντες συζύγους σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, χωρίς κατώτατο όριο καταβολής.

Οι βουλευτές εστιάζουν στο γεγονός ότι οι συντάξεις χηρείας για περιπτώσεις θανάτων πριν από τις 13 Μαΐου 2016 εξακολουθούν να υπολογίζονται με παλαιότερες και δυσμενέστερες διατάξεις, δημιουργώντας έντονες ανισότητες σε σχέση με όσους έχασαν τον/την σύζυγό τους μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

«Δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι. Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας», τονίζουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές.

Παραθέτουν, μάλιστα, και συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς υπολογίζονται οι εν λόγω συντάξεις:

«Οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (πχ έστω ότι ο/η θανών-ουσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ και ότι το ποσό των 200 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100 στην κύρια. Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος-α θα είναι 50 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο».

Τέλος, οι βουλευτές απευθύνουν τρία βασικά ερωτήματα προς την αρμόδια υπουργό:

  • Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν προ της 13/5/2016;
  • Ποιο είναι το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος εάν οι εν λόγω περιπτώσεις υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4387/16;
  • Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;

Δείτε εδώ το κείμενο της ερώτησης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άλογα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα, δίνοντας ξανά το «παρ...
18:29 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν την εκταφή των παιδιών τους – Τι αναφέρει η εξώδικη καταγγελία

Εξώδικη καταγγελία απέστειλαν, μεταξύ άλλων, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο ...
18:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγ...
17:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Θεμελιώδης αρχή μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας» – Ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της BlackR...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος