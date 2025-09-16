Φάρμα: Για μία ομάδα η συνεργασία αποδεικνύεται δύσκολη- Τι θα δούμε απόψε

Χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η Φάρμα έκανε πρεμιέρα και η περιπέτεια ξεκίνησε στη Λίμνη Δόξα. Εκεί, 22 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια και διεκδίκησαν μαζί τη θέση τους στη Φάρμα. Δυστυχώς, για την Ανδριανή Δεληγιώργη και τον Γιώργο Δροσουλάκη, το ταξίδι τέλειωσε πρόωρα.

Ο Βάγγος Μανουηλίδης και η Έλενα Καλαμιώτη είχαν την καλύτερη απόδοση στη δοκιμασία των ζευγαριών και χρίστηκαν αρχηγοί των δύο ομάδων.

Γαλάζιοι και πράσινοι κλήθηκαν να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο της Φάρμας και τελικά οι γαλάζιοι ήταν αυτοί που εξασφάλισαν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του σπιτιού.

Απόψε, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες καταλαβαίνουν ότι η ζωή στη Φάρμα μόνο χαλαρή δεν είναι.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, τους επισκέπτεται για πρώτη φορά και τους επιφυλάσσει ένα όχι και τόσο ευχάριστο πρωινό ξύπνημα. Αφού συστήνεται, τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους, τους ξεναγεί στα μποστάνια και τους στάβλους, ενώ έχει ετοιμάσει για αυτούς και ένα μάθημα αρμέγματος.

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους παίκτες στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας με τίτλο «Θα σε πάω τοίχο – τοίχο».

Σε έναν μεγάλο τοίχο με πασσάλους, οι παίκτες θα πρέπει να στηριχτούν γερά στα πόδια και στα χέρια τους, αλλά και να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στον στόχο, ώστε να καταφέρουν να επικρατήσουν.

Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει συμβούλιο, στο οποίο ο αρχηγός θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Άραγε, θα κάνει την επιλογή του βασισμένος σε αγωνιστικά κριτήρια ή θα παίξει ρόλο στην απόφασή του και η διαβίωση στο σπίτι;

Την επόμενη ημέρα, ακολουθεί ακόμα μία απαιτητική δοκιμασία για τη 2η Ασυλία, που δεν είναι άλλη από το «Θα σε πάνε τέσσερις».

Τέσσερις παίκτες από κάθε ομάδα καλούνται να κουβαλήσουν δύο συμπαίκτες τους, οι οποίοι είναι δεμένοι χειροπόδαρα με ένα σχοινί. Οι δύο ομάδες πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά, για να ξεμπλέξουν το σχοινί και να καταφέρουν να περάσουν τους συμπαίκτες, που κουβαλούν, μέσα από απαιτητικά εμπόδια.

Για μία ομάδα η συνεργασία αποδεικνύεται δύσκολη και ένας τραυματισμός θα επηρεάσει την ψυχολογία τους.

Δείτε εδώ το trailer του 2ου επεισοδίου – Τρίτη 16.9.2025:

 

14:51 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

13:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

13:22 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

10:52 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

