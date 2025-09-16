Δυτική Αττική: 8 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης (16/9) στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο των ερευνών και των εφόδων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, της Άμεσης Δράσης και άλλων υπηρεσιών, έγιναν 8 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο συνελήφθη κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία, ένα συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή, με ειδικό κλιμάκιο εταιρείας ηλεκτροδότησης να προχωρά στην αποκατάσταση των παράνομων εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση καταγραφικών και καμερών.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.: