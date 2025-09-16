Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγείας: 1.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους διάφορους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης» και 2. «Κύρωση της τροποποιητικής Συμφωνίας της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Τα δύο νομοσχέδια υπερψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης, πρόκειται για Συμφωνίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας μας στη Μεσόγειο και ταυτόχρονα υπηρετούν τον θεμελιώδη στόχο της προστασίας και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την υγειονομική κρίση που ξέσπασε παγκοσμίως με την πανδημία, επισήμανε όσον αφορά τη Συμφωνία με την Κύπρο, ότι αφενός είναι μια πράξη που εδραιώνει μια ήδη ισχυρή συνεργασία σε έναν τομέα θεμελιώδη για το κοινωνικό κράτος, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο που επιτρέπει στις υγειονομικές μας αρχές να συνεργάζονται θεσμικά, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε θέματα όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων, η αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων για την παρακολούθηση υγειονομικών δεδομένων. Εξάλλου έκανε λόγο για την γεωπολιτική και στρατηγική διάσταση αφού η συνεργασία στον τομέα της υγείας δεν είναι μόνο ανθρωπιστική, είναι και πολιτική.

Όσον αφορά τη Συμφωνία με την Αίγυπτο ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι είναι εξίσου κρίσιμη, καθώς διευρύνει τον ορίζοντα συνεργασιών της Ελλάδας σε μία χώρα-κλειδί για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με την οποία δημιουργούνται ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε νοσοκομειακή διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, κοινά ερευνητικά προγράμματα σε φάρμακα και εμβόλια, ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Εξειδικεύοντας σημείωσε ότι η συνεργασία προβλέπει ανταλλαγή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκπαίδευση στελεχών υγείας, ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής υγείας, υποστήριξη της φαρμακοβιομηχανίας και της βιομηχανίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Τέλος, αναφέρθηκε και στην γεωπολιτική σημασία της Συμφωνίας αφού το Μνημόνιο δεν είναι μεμονωμένο, παρά εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και η χώρα μας καθίσταται κόμβος σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζοντας τον γεωπολιτικό της ρόλο και θωρακίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα.

Ο εισηγητής από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Τσίμαρης, επισήμανε ότι η πραγματική πρόκληση είναι η εφαρμογή των Συμφωνιών, με διαφάνεια στις διαδικασίες, θεσμικό έλεγχο και απόλυτο σεβασμό στον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας και η διασφάλιση ότι οι βελτιώσεις που θα επιφέρει η συνεργασία αυτή θα αγγίξουν κάθε πολίτη χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες. Δήλωσε δε τη στήριξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις δύο Συμφωνίες των Μνημονίων αυτών δεσμευόμενο ταυτόχρονα ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους, θα ελέγχει και να προτείνει βελτιώσεις και θα υπερασπίζεται τις αρχές που μας καθοδηγούν: συνεργασία, αλληλεγγύη, διαφάνεια και σεβασμό στον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας.

Ο ειδικός αγορητής από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, τόνισε ότι Συμφωνίες είναι σημαντικές γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και διπλωματικά όσο και ως φυσικό αντικείμενο, καθώς αφορούν συνεργασίες σε ζητήματα υγείας, περίθαλψης και φροντίδας. «Είναι οι Συμφωνίες από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο, και παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας και του πρωθυπουργού, δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του», είπε και διατύπωσε τις παρατηρήσεις του κόμματός του τόσο για τη βελτίωση των Μνημονίων όσο και του συστήματος Υγείας της χώρας.

Ο ειδικός αγορητής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Γιάννης Δελής, υποστήριξε ότι τέτοιες συμμαχίες προωθούνται μπροστά στις αναπόφευκτες ευρύτερες ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις. Ειδικότερα είπε ότι «τέτοιος είναι ο χαρακτήρας και της σημερινής συμφωνίας μεταξύ κρατών άλλωστε που βρίσκονται σε μια πορεία υλοποίησης μέτρων εμπορευματοποίησης της υγείας, εισαγωγής επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, συνεχούς περιορισμού του δωρεάν βασικού πακέτου παροχών και βέβαια, της συνεχούς αύξησης των ιδιωτικών πληρωμών από τους ίδιους τους ασθενείς».

Από την Ελληνική Λύση, η ειδική αγορήτρια, η Μαρία Αθανασίου, μίλησε για μια τυπική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στον τομέα της υγείας, ενώ ως προς την έτερη Συμφωνία, είπε ότι για το κόμμα της θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να εξετάζει τις προτάσεις της Τουρκίας για συζητήσεις με αντικείμενο την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, με υιοθέτηση των τουρκικών θέσεων περί «γαλάζιας πατρίδας», οι οποίες δρουν σε βάρος της ελληνικής ΑΟΖ.

Ο ειδικός αγορητής από τη Νέα Αριστερά, Οζγκιούρ Φερχάτ, τόνισε ότι μεν οι διεθνείς συνεργασίες είναι πολύτιμες, ιδίως σε μια εποχή πανδημιών, περιβαλλοντικών κρίσεων και τεχνολογικών αλλαγών, οφείλουμε όμως να δούμε καθαρά και τις αντιφάσεις που εμπεριέχουν, διότι θα έχουν αξία μόνο αν ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας των συστημάτων υγείας και αν διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Ξεκαθάρισε ότι ενστάσεις του κόμματός του προκύπτουν από το γεγονός ότι πολλές φορές τέτοιες συμφωνίες μένουν στα χαρτιά ή μετατρέπονται σε όχημα για νέες ιδιωτικοποιήσεις και εμπορευματοποίηση.

Εκ μέρους της «Νίκης» ο Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι για να αποβούν επωφελή τα Μνημόνια αυτά, θα πρέπει να τεθούν ορισμένα όρια σε όσα προβλέπονται σε αυτά, όπως τα όρια δαπανών, η επιχειρηματική διάσταση, που πρέπει να αποσυνδεθεί από την επιστημονική ώστε να τύχει διαφορετικής επεξεργασίας η καθεμία και να συμπληρωθεί με τις δέουσες προβλέψεις για την περίπτωση.

Ο ειδικός αγορητής από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, εξέφρασε τον φόβο ότι τέτοιες συνεργασίες εντάσσονται σε ευρύτερα γεωπολιτικά παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιούν την υγεία ως εργαλείο πολιτικής και όχι καθαρά ως εργαλείο κοινωνικής πρόνοιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ