Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου γυναίκα σε live στο Instagram – «Θα ζήσω για πάντα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένας άνδρας στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, μετά τη φρικτή δολοφονία μιας γυναίκας που καταγράφηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

Ο Έρλ Τζόνσον κρίθηκε ένοχος για τον φόνο της 34χρονης Τζάνις Ντέιβιντ, της οποίας το γυμνό σώμα βρέθηκε δεμένο στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου στη Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα στις 18 Απριλίου 2022, όπως είχαν αναφέρει οι αρχές.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο άκουσε ότι ο 39χρονος Τζόνσον κατέγραψε τον εαυτό του σε live μετάδοση στο Instagram, καθώς μαχαίρωνε τη Ντέιβιντ με φρικτό τρόπο.

Ορισμένες αναφορές από αμερικανικά ΜΜΕ σημείωσαν ότι η ζωντανή μετάδοση ήταν στο Facebook. Εκατοντάδες χρήστες παρακολούθησαν τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το WAFB, η εισαγγελέας της πολιτείας, Ντάνα Κάμινγκς, δήλωσε κατά την τελική αγόρευσή της: «Καθώς καταγραφόταν το Instagram Live, ακούστηκε ο Τζόνσον να λέει: “Θα πει ότι τη βίασα, θα πιστέψουν εκείνη αντί για μένα – θα ζήσω για πάντα”».


Το δικαστήριο παρακολούθησε ολόκληρο το βίντεο διάρκειας 16 λεπτών, σύμφωνα με τα ίδια μέσα ενημέρωσης.

«Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το στοιχείο – το έκανε αυτός. Και ήθελε όλοι να το δουν γιατί ήθελε να γίνει διάσημος και ήθελε να γίνει διάσημος και ο γιος του», πρόσθεσε η Κάμινγκς.

Ο Τζόνσον είχε δηλώσει αθώος λόγω ψυχικής ασθένειας. Ο δικηγόρος του, Χαφίζ Φολάμι, υποστήριξε ότι ο πελάτης του και το θύμα είχαν περάσει ημέρες υπό την επήρεια ναρκωτικών πριν από τη δολοφονία.

Ο Φολάμι αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Τζόνσον μετά το έγκλημα, όπως «τον παράξενο λόγο» και «την αναμονή για να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει», υποστηρίζοντας ότι έπασχε από «σοβαρή ψυχική διαταραχή», σύμφωνα με το WAFB.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί ψυχικής υγείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τζόνσον ήταν νηφάλιος κατά την τέλεση της πράξης, όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η ποινή του δεν έχει ακόμη καθοριστεί και η εκδίκαση για την επιβολή της έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

17:13 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

16:57 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

16:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

15:18 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

